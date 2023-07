RUGBY. PHOTO. Le nouveau maillot bleu de l'Angleterre sera-t-il le plus beau de la Coupe du monde ?

Ce mardi, le XV de la Rose a dévoilé ses deux maillots pour la prochaine Coupe du Monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de faute de goût !

COUPE DU MONDE. Après le XV de France, les All Blacks dévoilent leur maillot pour la compétitionÀ un tout petit peu plus de 50 jours du début de la Coupe du Monde, les différentes sélections continuent leur préparation pour la compétition. Et si les nations du sud ont déjà joué une ou plusieurs rencontres, la plupart des équipes de l'Hémisphère nord n'en sont pas à ce stade-là.

À commencer par l'Angleterre, qui continue de s'entraîner, avant de jouer son premier match face au Pays de Galles, le 5 août prochain. Après cela, les coéquipiers d'Owen Farrell affronteront une seconde fois les Gallois (en Angleterre cette fois-ci, le 12 août), avant de défier l'Irlande (19 août) et les Fidji (26 août).

Mais en attendant cela, le XV de la Rose a décidé de dévoiler ce mardi ses deux maillots pour la Coupe du Monde, qui débutera le 8 septembre. L'un est de blanc, tandis que le second est bleur marine. Réalisées par l'équipementier Umbro, ces tuniques ont déjà conquis les supporters anglais (à l'inverse des prix de ces dernières).

En particulier le maillot bleu marine, qui possède un peu plus de détails que le blanc, notamment sur les flancs. Le logo de la Coupe du Monde est du côté droit du maillot, tandis que la rose, elle, reste au niveau du cœur (tout comme sur le maillot blanc d'ailleurs).

𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐚𝐧𝐝. 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐨𝐯𝐞 💖



Fresh at the Official England Rugby Store: The new men's and women's 2023/24 Umbro replica kit@umbro | #umbrorugby — England Rugby (@EnglandRugby) July 18, 2023

RUGBY. Surprise en Angleterre : le Toulousain Willis retenu mais pas de Mercer pour la Coupe du monde !Très bien confectionnés, ces maillots accompagneront donc le XV de la Rose durant l'entièreté du Mondial. Pour rappel, les hommes de Steve Borthwick débuteront par l'Argentine le 9 septembre, avant d'affronter le Japon (17 septembre), le Chili (23 septembre), ainsi que les Samoa (7 octobre).

Ça y est ! On connait le programme complet des matchs de préparation pour la Coupe du monde !

4ème du dernier Tournoi des 6 Nations, l'Angleterre voudra certainement montrer au monde entier qu'elle reste une grande nation du rugby. D'autant plus qu'elle possède un tirage un peu plus clément que d'autres équipes, que ce soit en poule ou même en quart de finale.

Néanmoins, Farrell et les siens devront d'abord se défaire d'une équipe d'Argentine toujours au rendez-vous (et qui a récemment battu l'Australie), avant de maîtriser des Japonais certes en perte de confiance, mais qui restent de redoutables adversaires. S'en suivra deux rencontres plus ''abordables'' sur le papier, face au Chili et aux Îles Samoa.

