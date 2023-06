COUPE DU MONDE. Après le XV de France, les All Blacks dévoilent leur maillot pour la compétition

Ce mercredi, la Nouvelle-Zélande a dévoilé via son compte Twitter le maillot que porteront les All Blacks lors de la Coupe du Monde 2023.

RUGBY. INFO ou INTOX, le nouveau maillot du XV de France coûte-t-il vraiment 300€ ?Dans exactement 72 jours, la Coupe du Monde 2023 débutera au Stade de France, par une rencontre au sommet entre le XV de France et les All Blacks. D'ailleurs, la Nouvelle-Zélande a dévoilé ce mercredi le maillot que porteront Beauden Barrett et les siens lors de la compétition. Une tunique faite par l'équipementier Adidas, qui ne fait visiblement pas l'unanimité, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou même ailleurs. En effet, l'on aperçoit sur le maillot plusieurs fougères (14 exactement), qui font référence aux premiers maillot des All Blacks. Un symbole justifié par la fédération néo-zélandaise en personne : ''Les 14 fougères de tailles différentes symbolisent la diversité de l’équipe actuelle. Chacune est tournée vers l’intérieur pour créer la marque «USO», un terme samoan signifiant frère, en l’honneur du lien entre les All Blacks (...) Le contour de la fougère est réalisé par un seul trait continu créant une ligne continue de tutelle. Cela signifie que les joueurs ne possèdent jamais le maillot. Au lieu de cela, il le protège et le transmet à la prochaine génération''.

Mais voilà, cette explication n'a pas suffi à convaincre les fans de rugby, qui n'ont pas hésité à critiquer vivement la future tenue des All Blacks. Pour rappel, les coéquipiers de Sam Cane défieront les Français le 8 septembre, avant d'enchaîner avec la Namibie le 15, l'Italie le 29, avant de clôturer leur phase de poule contre l'Uruguay, le 5 octobre.

Matchs de la Nouvelle-Zélande :

France vs Nouvelle-Zélande : vendredi 8 septembre, 21 heures, Stade de France

Nouvelle-Zélande vs Namibie : vendredi 15 septembre, 21 heures, Stadium de Toulouse

Nouvelle-Zélande vs Italie : vendredi 29 septembre, 21 heures, Groupama Stadium à Lyon

Nouvelle-Zélande vs Uruguay : jeudi 5 octobre, 21 heures, Groupama Stadium à Lyon

