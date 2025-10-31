Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?

Le Midi Olympique l’annonce : Antoine Dupont est tout proche de prolonger jusqu’en 2031. Le Stade Toulousain s’assure les services de son joyau, pilier du club et du XV de France, pour plusieurs années encore.

Selon les informations du Midi Olympique, Antoine Dupont devrait poursuivre son aventure avec le Stade Toulousain jusqu’en 2031. Un accord de prolongation serait imminent entre le capitaine du club et ses dirigeants. ''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?

Les premières discussions avaient débuté avant même sa grave blessure au genou l'hiver dernier, et n’ont jamais cessé depuis, selon nos confrères.

Une fidélité rare

Dupont, c’est plus qu’un joueur : c’est le visage du Stade Toulousain et du XV de France, voire du rugby mondial. À 28 ans, le natif de Castelnau-Magnoac pourrait donc sceller un bail de presque quinze ans avec son club de cœur.

Dans une époque où les transferts s’enchaînent et où les stars s’exilent parfois à l’étranger, cette prolongation aurait des allures de déclaration d’amour au maillot rouge et noir.

Le staff toulousain, conscient de la valeur inestimable de son capitaine, voulait sécuriser son avenir. Objectif : s’appuyer sur lui comme pierre angulaire du projet jusqu’à la prochaine génération. Laquelle pointe cependant déjà le bout de son nez. TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne

Mondial 2027, Mondial 2031 et JO 2028 ?

Cette signature ne s’inscrit pas seulement dans une logique de club. Dupont se projette déjà sur les grands rendez-vous internationaux : la Coupe du monde 2027 en Australie, les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles avec France 7, et même le Mondial 2031 aux États-Unis. Rien que ça. Sans oublier les éditions du 6 Nations ainsi que la nouvelle compétition qui débutera en 2026.

Il aura alors 33 ans, un âge où certains ralentissent, mais où lui rêve encore de dominer et d'ajouter encore des titres à son immense palmarès. Et quand on connaît l’exigence et le professionnalisme du garçon, difficile d’imaginer qu’il n’y parvienne pas. ''Je ne vois pas qui en France est meilleur que lui'', sans Dupont Le Garrec tient la corde, Bru soutient LucuLe Stade Toulousain, lui, peut souffler : son joyau restera bien dans la Ville rose. Et pour longtemps.