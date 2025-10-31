Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?

Selon les informations du Midi Olympique, Antoine Dupont devrait poursuivre son aventure avec le Stade Toulousain jusqu’en 2031. Un accord de prolongation serait imminent entre le capitaine du club et ses dirigeants.''Il aurait pu s’entraîner avec les Crabos de Toulouse'' : blessé, pourquoi Antoine Dupont est avec le XV de France ?
Les premières discussions avaient débuté avant même sa grave blessure au genou l'hiver dernier, et n’ont jamais cessé depuis, selon nos confrères.
Une fidélité rare
Dupont, c’est plus qu’un joueur : c’est le visage du Stade Toulousain et du XV de France, voire du rugby mondial. À 28 ans, le natif de Castelnau-Magnoac pourrait donc sceller un bail de presque quinze ans avec son club de cœur.
Dans une époque où les transferts s’enchaînent et où les stars s’exilent parfois à l’étranger, cette prolongation aurait des allures de déclaration d’amour au maillot rouge et noir.
Le staff toulousain, conscient de la valeur inestimable de son capitaine, voulait sécuriser son avenir. Objectif : s’appuyer sur lui comme pierre angulaire du projet jusqu’à la prochaine génération. Laquelle pointe cependant déjà le bout de son nez.TOP 14. Du gaz à revendre : Un renfort immédiat au Stade Toulousain pour pallier les blessures en première ligne
Mondial 2027, Mondial 2031 et JO 2028 ?
Cette signature ne s’inscrit pas seulement dans une logique de club. Dupont se projette déjà sur les grands rendez-vous internationaux : la Coupe du monde 2027 en Australie, les Jeux olympiques 2028 à Los Angeles avec France 7, et même le Mondial 2031 aux États-Unis. Rien que ça. Sans oublier les éditions du 6 Nations ainsi que la nouvelle compétition qui débutera en 2026.
Il aura alors 33 ans, un âge où certains ralentissent, mais où lui rêve encore de dominer et d'ajouter encore des titres à son immense palmarès. Et quand on connaît l’exigence et le professionnalisme du garçon, difficile d’imaginer qu’il n’y parvienne pas.''Je ne vois pas qui en France est meilleur que lui'', sans Dupont Le Garrec tient la corde, Bru soutient LucuLe Stade Toulousain, lui, peut souffler : son joyau restera bien dans la Ville rose. Et pour longtemps.
Frontonnais
pas 33 ans, en 2031 il aura 34 ans, et en novembre 2031 il aura 35 ans.
Il va faire 29 ans le 15 novembre prochain.
Manu
Ce n'est pas un scoop mais du réchauffé. Cette prolongation de 5 ans (le maximum pour un CDD de sportif) était déjà annoncée il y a quelques mois.
Puis, après la coupe du monde 2031, Dupont remplacera Mola qui deviendra sûrement sélectionneur du XV de France.
La question qui se posera alors est qui pour remplacer Dupont à la mêlée de Toulouse ? D'ici là, sûrement que le centre de formation toulousain aura fait émerger un nouveau talent
jujudethil
Pour le XV de France, je préférerais plutôt BRU.
Manu
J'y avais pensé Cependant, c'est un homme de parole et le contrat passé avec Marti pour faire grandir le club est basé sur la durée. Je ne le vois pas partir dans les prochaines années. A l'UBB, il y a une gouvernance stable et pausée loin du tumulte de son précédent club.
Puis, il a déjà donné pour le XV de France et ça a mal fini. Il a pris Laporte.
pascalbulroland
Pas sûr qu'il devienne entraineur de suite après la fin de sa carrière...il lui faudra d'abord les diplômes et ensuite faire ses preuves avec les espoirs par exemple.
Les grands joueurs ne font pas forcement de grands entraineurs, même si Dupont peut être l'exception qui confirme la règle.
Manu
Je crois que tu l'as dit.
Dupont est l'exception
balobal
Ce n'est pas à Dupont d'obtenir des diplômes c'est aux diplômes de mériter Dupont.
Uther
😂😂😂
Ah, je la connaissais sous la forme "Ce n'est pas Dupont qui fait faute, ce sont les règles du rugby qui ne sont pas adaptées à Dupont".
Garou-gorille
"Antoine Dupont vers une prolongation XXL avec le Stade Toulousain ?"
Dupont d'or !
Yonolan
et même pas un pont d'or qui enjambe le SC , ...what else ?
Jak3192
Ya pire comme nouvelle 🤗👍
lebonbernieCGunther
Si on essaie de lire entre les lignes, est-ce que ça veut dire que Mola, lui aussi, va prolonger pour la même durée? D'ailleurs, je ne sais pas quand prend fin son contrat, si vous avez l'info, merci.
Yonolan
2031 lui aussi
Mais avec une clause EDF...
Manu
Et ensuite Dupont prendra le relai d'entraîneur
lebonbernieCGunther
La clause qui fait rêver...
Merci.
jujudethil
Oui mais avec un guerrier comme Dupont c’est la clause combat …
potemkine09
Tout dépendra du président de la FFR à ce moment là. Même avec le meilleur entraîneur cela peut vite tourner en eau de boudin... oui, oui, c'est du vécu !