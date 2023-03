6 NATIONS. L'Écosse, le meilleur atout du 15 de France de remporter le Tournoi ?

Si les Bleus affrontent ce week-end le XV de la Rose, nul doute que ces derniers auront leur regard tournés vers le match du dimanche, entre l’Écosse et l’Irlande.

6 Nations. Owen Farrell, puni face au 15 de France pour ses stats au pied ?Si depuis une semaine, nous ne parlons que de la rencontre entre l’Angleterre et la France, n’oublions pas qu’un autre match de haut niveau aura lieu ce week-end : Écosse vs Irlande. Un affrontement entre les deux premières équipes du Tournoi (même si l’Écosse a autant de points que l’Angleterre et la France), qui pourrait avoir un énorme impact sur la suite de la compétition. En effet, il ne reste, en comptant ce week-end, que deux journées de ce Tournoi 2023. Et en cas de victoire irlandaise dimanche, la route vers le Grand Chelem serait toute tracée pour les coéquipiers de Sexton. Car oui, après son déplacement en Écosse, le XV du Trèfle recevra, lors de la dernière journée, l’Angleterre. Et au vu des performances des hommes de Farrell à domicile, on ne donne que très peu de chances au XV de la Rose à Dublin…

Battus en Irlande 32 à 19, les Bleus n’ont plus leur destin entre leurs mains pour la victoire finale. Comme dit précédemment, les hommes de Galthié ne pourront espérer l’emporter que si l’Irlande perd l’un de ses deux derniers matchs (le XV du Trèfle ayant 5 points d’avance sur la France). De ce fait, et en cas de succès en Angleterre, les Tricolores pourraient revenir à hauteur (ou presque) de la première nation mondiale. Un scénario loin d’être utopique, surtout lorsque l’on voit les performances écossaises depuis le début de la compétition. Vainqueurs avec le bonus offensif en Angleterre, les coéquipiers de Russell ont ensuite facilement disposé du Pays de Galles (35 à 7), avant de s’incliner face aux Bleus, aux termes d’un match très serré. Deuxième meilleure attaque du Tournoi (plus de 28 points inscrits par match), le XV du Chardon va, sans aucun doute, poser énormément de problèmes à l’Irlande. De là à infliger aux hommes de Farrell leur première défaite de cette édition ? Rien n’est impossible, surtout quand les Russell, Van Der Merwe ou encore Jones sont en forme.

6 Nations. Danty vs Lawrence, duel de chars d'assaut au milieu du terrainMais attention, une victoire écossaise dimanche ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les Bleus. En effet, rappelons qu'à l'heure où nous écrivons ces lignes, le XV du Chardon est à égalité avec la France. Autrement dit, il serait tout à fait envisageable que les coéquipiers de Stuart Hogg terminent devant ceux de Dupont, d'autant que leur dernier match sera face à l'Italie. Et ne nous mentons pas, même si la Squadra Azzurra ne cesse de progresser, les Écossais seront largement favoris (d'autant que l'Italie est actuellement la pire défense de la compétition). Vous l'aurez compris, pour voir les Bleus l'emporter pour la deuxième année consécutive, il leur faudra non seulement gagner leurs deux derniers matchs (Angleterre et Pays de Galles), mais aussi espérer des résultats favorables. Mais avant de penser à d'éventuels calculs, Galthié et ses hommes doivent être focus sur la rencontre de samedi, face au XV de la Rose…



