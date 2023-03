VIDÉO. France - Angleterre 1991, le Crunch le plus violent de l'histoire ?

Samedi, le 15 de France défiera l'Angleterre dans le Tournoi des 6 Nations. Un Crunch qui, s'il s'annonce passionnant, ne sera pas le plus violent de l'histoire. Et heureusement...

VIDEO. Les plus vieilles images d'un match international ? Celles de cet Angleterre/France !Samedi, le 15 de France ira dans le jardin du XV de la Rose, pour tenter d'empocher une troisième victoire dans ce Tournoi des 6 Nations 2023. Une rencontre qui s'annonce âpre, mais qui sera certainement bien moins violente qu'un certain quart de finale de Coupe du Monde. En effet, le 19 octobre 1991, dans un Parc des Princes bondé, Français et Anglais nous ont offert l'un (si ce n'est le) des matchs les plus violents de l'histoire du rugby. Plongeons dans les rucks, plaquages hauts, stamping... Tout y était lors de ce match qui vit finalement les coéquipiers de Will Carling s'imposer 19 à 10. L'on a tous en tête les dizaines de marques de crampons sur le corps de Serge Blanco, ou encore les nombreuses charges subies par l'ouvreur tricolore Lacroix. Une rencontre mémorable pour les mauvaises raisons, le XV de la Rose ayant tenté (avec succès) de faire craquer les Français avec des mauvais gestes. Pour vous dire, le centre de l'époque, Philippe Sella avouera après sa carrière que ce match fut ''le pire que j'ai pu jouer de mes 111 matchs en équipe de France''. Rien que ça. Une bien triste fin pour les Blanco, Champ et Marocco, qui prendront tous leur retraite internationale après ce quart de finale. En espérant que samedi, l'issue soit tout autre pour les Bleus...

