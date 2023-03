VIDEO. Les plus vieilles images d'un match international ? Celles de cet Angleterre/France !

À l'approche du match entre l'Angleterre et la France, qui aura lieu à Twickenham, replongeons-nous dans les coulisses du plus vieux match international qui a été filmé !

Les plus vieilles images d'un match international

C'est en 1910 que la première édition du 5 nations s'est déroulée avec les nations présentent aujourd'hui dans le 6 Nations, outre l'Italie. Avant ça, c'était le Tournoi britannique avec seulement quatre équipes. De ce fait, à la fin du 19e siècle, les nations européennes s'affrontaient régulièrement lors de cette compétition, alors que la France n'était encore qu'une petite nation du rugby mondial. En 1911, seulement 1 an après que Twickenham n'ait ouvert ses portes, l'Angleterre accueillait l'équipe de France, qui avait réussi à battre l'Écosse à Paris. Lors de ce match, de rares images ont été enregistrées, mettant en scène les joueurs des deux équipes au moment de sortir des vestiaires pour chanter les hymnes, ce qui était une exclusivité mondiale, avant même la Première Guerre Mondiale ! Nous pouvons alors remarquer que la tenue d'un rugbyman a bien changé, et que les polos à manches longues et les pantacourts en jean ornés d'une ceinture en cuir étaient bien moins confortables que les équipements actuels.

6 NATIONS. L'Angleterre avec Farrell sur le banc pour défier le 15 de France

Une suprématie anglaise !

Comme évoqué un peu plus haut dans l'article, la France était une nation mineure dans le rugby international et les équipes anglo-saxonnes étaient en totale domination face à nos Bleus ! Pour cette rencontre de 1911, les Tricolores avaient subi un 37 à 0, alors que ces derniers n'étaient menés que 8 à 0 avant la mi-temps. Cependant, des joueurs importants comme Peyroutou, Laterrade ou Dutour avaient dû quitter le terrain suite à quelques blessures, ce qui avait affaibli considérablement la France. Ensuite, la France n'a plus gagné en Angleterre durant 40 ans ! Il faudra attendre la campagne de 1951 pour retrouver une victoire des Bleus à Twickenham, sur le score de 11 à 3 ! Nous le savions déjà, Twickenham est une forteresse extrêmement dure à prendre, et la bande à Dupont devra réaliser un match plein pour conquérir l'Angleterre !

VIDEO. 6 Nations. 15 de France. ''Danty joue peut-être le meilleur rugby de sa carrière''