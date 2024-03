6 NATIONS. La ruse française face à la rush défense anglaise : Les dessous tactiques du Crunch

Comment le XV de France peut exploiter les faiblesses de l'Angleterre ? C'est une des questions que l'on se pose avant le match des Bleus dans le 6 Nations.

RUGBY. 6 Nations. ''Répondre à ces agressions'', le XV de France prêt pour un Crunch épicé !Le XV de France s'attend à un rude combat contre l'Angleterre samedi dans le 6 Nations. Comment pourrait-il en être autrement. Ce serait presque décevant si le Crunch ne faisait pas honneur à son nom et à son histoire. Le match à Lyon ne devrait pas déroger à la règle. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié a prévenu ses ouailles : "Il va falloir être solide et compact parce que ça va taper fort, et de manière récurrente".

La défense bleue va donc être mise à rude épreuve. Et les supporters peuvent nourrir quelques inquiétudes tant les Français ont parfois eu du mal dans l'axe des rucks et au milieu du terrain. Face à l'Irlande, contre l'Ecosse, à Lille ou plus récemment à Cardiff où ils ont encaissé des essais trop facilement. VIDEO. Les leaders du XV de France ont crevé l'abcès : ''On est tous responsables de la carrière du mec d'à côté''Il faudra donc mettre les barbelés en défense et se montrer ingénieux en attaque. Le staff a parfaitement lu dans le jeu de l'Angleterre et sa rush-défense. "Ils ont choisi de copier l'Afrique du Sud, de se jeter sur l'adversaire, de prendre de l'espace et laisser peu de temps pour choisir. On se prépare à répondre à ces agressions, avec et sans le ballon", analyse le sélectionneur via Le Figaro.

Une déclaration qui est loin d'être anodine, surtout après le match face au Pays de Galles. S'il y a un domaine où les Tricolores ont progressé de manière exponentielle entre le nul contre l'Italie et le succès à Cardiff, c'est dans les déplacements. La pause forcée a sans doute fait du bien aux organismes. Mais on imagine aussi qu'ils ont pointé du doigt les errements de certains joueurs sur le pré face aux Transalpins. Sans oublier l'apport de sang neuf.

Du mouvement et des idées

On a ainsi vu des avants très mobiles à l'instar des deuxièmes lignes Flament et Meafou. Et des joueurs comme Barré ou encore Bielle-Biarrey et Penaud ont parcouru énormément de terrains pour proposer de multiples solutions en attaque et apporter de l'incertitude à la défense galloise, souvent en infériorité numérique. 6 nations. XV de France. L'association Flament et Meafou : fantasme tricolore et mythe toulousainSamedi, la défense anglaise devrait sans doute être plus fraîche et agressive. Mais les Bleus ont des armes pour la mettre en difficulté. En premier lieu, leur jeu en "black" qui consiste à insister avec les avants pour resserrer les défenseurs pour ensuite avoir des espaces au large. Des espaces qui pourraient cependant être déjà présents compte-tenu de la stratégie des visiteurs.

Lesquels devraient "occuper 44 mètres à 14 ou 13" selon l'ancien international français Jean-Baptiste Elissalde. Dès lors, il y a aura des espaces dans les couloirs. Et c'est là que les flèches bordelaises Penaud et LBB auront la possibilité de s'en donner à coeur joie avec leurs cannes de feu. À condition de dézoner et d'aller vers la touche opposée, ajoute l'ancien demi de mêlée. 6 NATIONS. Borthwick joue ses as: L'Angleterre avec Tuilagi et Earl pour le choc contre la FranceOn pourrait donc voir plus de jeux au pied lors de ce Crunch, à la fois dans les couloirs, mais aussi derrière la défense de la part de la charnière de l'équipe de France Le Garrec/Ramos. En somme, les Bleus disposent de nombreuses solutions et armes tactiques pour prendre le meilleur sur l'Angleterre. Il ne sera sans doute pas uniquement question de dépossession ou de possession ce samedi, mais d'adaptabilité. Et vu de la progression tricolore dans la compétition, on ne peut qu'être confiant qu'à l'issue de la rencontre.