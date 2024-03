6 nations. XV de France. L'association Flament et Meafou : fantasme tricolore et mythe toulousain

Flament et Meafou ont connu leur première association en Bleu dimanche dernier. Un tandem attendu depuis des lustres par les observateurs, alors qu'il n'est pratiquement jamais reconstitué à Toulouse...

Et en France , alors ? À force d'être associés en Bleu (ce vers quoi on se dirige durant les échéances à venir, sauf cataclysme), Thibaud Flament et Emmanuel Meafou finiront-ils par devenir la paire numéro 1 à Toulouse également ?

Richie Arnold dans les pattes

Le trentenaire Richie Arnold, sous contrat jusqu'en 2025, ne doit probablement pas l'entendre de cette oreille. Car qu'on se le dise, c'est bel et bien lui qui vient mettre des bâtons dans les roues au tandem que la France du rugby attendait depuis des mois sous le maillot Bleu.

Les croisements à l'infirmerie et les récurrentes convocations de Flament en sélection ont certes souvent contrecarré les plans potentiels du staff toulousain. Disposant bien plus souvent de la paire Arnold/Meafou que d'une autre ou Flament pourrait être intégré. Le truc, c'est aussi et surtout qu'on ne sort pas comme ça la tour de contrôle (2m08) toulousaine, membre éminent des titres de 2021 et 2023. D'autant que l'attelage 100% australien n'a jamais déçu, sur les bords de la Garonne.

Et que les qualités de finisseur de "La Flamme" l’ont souvent fait débuter sur le banc lors des matchs importants, comme lors des campagnes européennes 2021 et 2022. Avant de disputer le quart et la demie 2023 (face aux Sharks et au Leinster) en numéro 7, là où son physique (2m03 pour 116kg), sa capacité de déplacement et sa justesse technique font merveille également.

leur première association en Top 14 en avril 2021, Flament et Meafou n'ont été alignés ensemble dans la cage que 9 fois. Cela ne leur est même jamais arrivé la saison dernière alors qu'ils n'ont fait la paire que lors du match aller face à Clermont , en 2023/2024. Ce qui traduit par les chiffres : ainsi, en comptant