Top 14. Contre Lyon, le Stade Toulousain alignera la plus grande deuxième ligne de l’histoire

En alignant Richie et Rory Arnold (2m08 chacun) ensemble contre le LOU, Toulouse possèdera le plus ''haut'' attelage de l’histoire. Bonne chance aux lanceurs adverses !

Ça y est, Mola l’a fait ! Pour le plus grand bonheur de ses supporters et le malheur des lanceurs adverses, le manager stadiste a enfin choisi d’aligner ensemble les jumeaux Arnold en deuxième ligne face à Lyon, ce samedi à 20h45. En effet, malgré leurs 30 ans et une carrière longue comme le bras, les deux Australiens n’ont quasiment jamais joué dans la même équipe dans leur pays d’origine ; avant qu’à Toulouse, depuis le début de la saison, l’absence sur blessure de Rory et les similarités dans leur profil les aient empêchées d’être titularisés en même temps. Mais ce qui nous intéresse surtout, c’est que de fait, le Stade Toulousain alignera contre le LOU la plus « haute » deuxième latte de l’histoire du rugby professionnel.





𝙇𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤 𝙙𝙪 𝙎𝙩𝙖𝙙𝙚



Voici les 15 Stadistes alignés contre @LeLOURugby, ce samedi à 21h05 !



Allez les 🔴⚫️ !

L’ancien record européen de 4m15 (déjà détenu par le club haut-garonnais lors des associations Arnold-Gray) va donc tomber, puisque les jumeaux de Wagga-Wagga culminent tous les deux à 2m08, et cumuleront donc 4 mètres et 16 centimètres à l’attelage. Géant ! Dans le temps, il y eut bien les paires Retallick - Whitelock (2m03,5 de moyenne), Etzebeth - De Jager (2m04) ou Devin Toner et James Ryan (2m06) qui dépassaient allègrement les 4m05 en cumulé. Ou encore Adam Coleman et ce même Richie Arnold chez les Wallabies (4m12 à eux deux). Mais jamais, en dehors d’un match de Super Rugby face aux Waratahs en 2018, les deux frères n’avaient été alignés ensemble en professionnel et ainsi, une deuxième ligne n’avait été aussi grande.



De plus, si les deux géants sont des copies-conformes physiques et présentent de vraies similarités dans le jeu, il y a fort à parier que l’association entre un Rory plus coureur et un Richie plus à l’aise au près et dans le combat, soit complémentaire. Très adroits, mobiles, durs sur l’homme et de surcroît excellents dans le jeu aérien, les tours jumelles du New South Wales ont déjà prouvé à souhait qu’ils étaient des joueurs de calibre international, et de facto, que leur unisson ne pourrait être que bonne si l’on en croit l’adage qui dit que + et + font +. Et si d’aventure l’opposition lyonnaise réclamait un cinq de devant plus dense en cours de partie, n’oublions pas qu’Ugo Mola aura toujours à sa disposition l’inoxydable Joe Tekori (1m98 pour 127kg) sur le banc, qui a 37 ans reste l’un - si ce n’est le - joueur le plus puissant de l’effectif stadiste. Si avec ça la rencontre entre Lyon et Toulouse ne vole pas haut…