6 NATIONS. Borthwick joue ses as: L'Angleterre avec Tuilagi et Earl pour le choc contre la France

La composition de l'équipe d'Angleterre est tombée, et Steve Borthwick a envoyé ses meilleurs soldats au front pour venir à bout du XV de France.

Un pack qui ne bouge pas

On ne change pas une équipe qui gagne, et ça, Steve Borthwick l'a bien compris ! Le stratège anglais n'a opéré aucun changement dans son pack, à commencer par sa première ligne. Ellis Genge, Jamie George et Dan Cole tiendront la baraque, et le talonneur sera le capitaine de la formation anglaise.

Rien n'a été changé non plus en seconde ligne, et Maro Itoje enchaîne une cinquième titularisation de suite dans la compétition. Il sera accompagné de George Martin, qui s'impose dans le XV de départ à seulement 22 ans.

Enfin, la troisième ligne à de quoi faire peur, car elle a été extrêmement efficace face à l'Irlande le week-end dernier. Positionné habituellement en deuxième ligne, Ollie Chessum enchaîne une deuxième cape avec le numéro 6 dans le dos. De l'autre côté, Sam Underhill, le plaqueur fou, sera aussi titulaire, au côté de l'homme du Tournoi des 6 Nations, Ben Earl.

Côté finisseur, l'excellent Théo Dan est présent, tout comme Joe Marler et Will Stuart. Ensuite, Ethan Roots fait son retour, et Alex Dombrandt complètent le banc.

Manu Tuilagi de retour

Pour la ligne de trois-quarts, il y a quelques changements comparé au match contre le XV du Trèfle. En demi de mêlée, le talentueux Alex Mitchell tient sa place, et sera à surveiller comme le lait sur le feu. Néanmoins, à l'ouverture, George Ford conserve sa place de titulaire, au détriment de Marcus Smith qui a été réussite face aux Irlandais.

La paire de centres a quant à elle était très efficace, et Ollie Lawrence conserve le numéro 12. Manu Tuilagi réintègre le groupe, mais sera remplaçant. Henry Slade, qui n'avait pas été sélectionné lors du dernier mondial, poursuit la compétition avec une cinquième titularisation, et reste le métronome de cette ligne.

Enfin, aux ailes, si Tommy Freeman conserve sa place, ce n'est pas le cas de Immanuel Feyi-Waboso, qui a été victime de nausées suite au match du week-end dernier. L'expérimenté Elliot Daly le remplace dans le XV de départ. À l'arrière, George Furbank continue de laisser Steward hors du groupe, et va renfiler le numéo 15.

Sur le banc, nous retrouvons donc Danny Care, Marcus Smith et Manu Tuilagi.