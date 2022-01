6 Nations. France. Baptiste Serin est-il le grand perdant de la liste de Galthié ?

Pas convoqué pour préparer le 6 Nations, Baptiste Serin a vu durant son indisponibilité Lucu et Couilloud lui passer devant. Est-il le grand perdant de cette liste ?

Ce mardi, Fabien Galthié a dévoilé une première liste pour préparer le Tournoi des 6 Nations 2022. Quelques surprises et un groupe dans lequel ne figure pas Baptiste Serin, pourtant l'un des habitués du XV de France ces dernières saisons (27 ans, 42 sélections). Blessé en début de saison, il faut dire que le demi de mêlée du RCT n'a fait son retour que récemment sur les prés. C'était fin novembre à Pau, sur la pelouse du Hameau (16-16). Mais depuis, le natif de Parentis n'a pu enchaîner et n'a disputé que 4 petites rencontres, la faute notamment au Covid-19 qui n'a pas épargné l'effectif varois ces dernières semaines. En manque de rythme, Fabien Galthié n'a donc pas fait appel à ses services. Mais est-ce vraiment la seule raison ? Car durant son absence, derrière l'intouchable Antoine Dupont, Baptiste Couilloud en Australie ou Maxime Lucu lors de la tournée de novembre ont séduit et offert des garanties au staff des Bleus. De quoi rebattre les cartes ? Et de quoi nous poser légitimement la question suivante : Baptiste Serin est-il le grand absent de cette liste ?

Une concurrence de plus en plus féroce

Comme évoqué précédemment, Baptiste Serin doit désormais faire face à une concurrence de plus en plus forte. Aux prémices du mandat de Fabien Galthié, à l'aube du Tournoi 2020, une hiérarchie était clairement établie quant au poste de demi de mêlée. Antoine Dupont en 1, Baptiste Serin en 2. Et point final. L'ancien joueur de l'UBB était un élément important du groupe France, mais devait se nourrir des miettes derrière le petit prodige du rugby français. Pourtant, il était l'un des hommes de confiance du staff et un cadre du groupe. La preuve à l'automne 2020, lors de l'Autumn Nations Cup. Lorsque Galthié devait se passer d'une majorité de ses titulaires suite à l'accord avec la LNR, c'est Baptiste Serin qui a hérité du capitanat pour la rencontre face à l'Italie le 28 novembre (victoire 36-5). Tout sauf anecdotique. ''Il est serein et porte bien son nom [...] Il a envie d'être à la tête de cette équipe et donc montrer l'exemple en fait. Il a de l'expérience, il a du vécu avec le groupe qui nous a quittés. Il est une sorte de relais. Il transmet évidemment tout son savoir à ce groupe avec beaucoup de plaisir et d'énergie, et cela nous va très bien'', indiquait à l'époque Fabien Galthié en conférence de presse.

Dans la foulée, il prend part à chacune des rencontres du Tournoi 2021, toutes sur le banc certes. Mais jusqu'à il y a encore 1 an, force est de constater que Baptiste Serin était le numéro 2 dans la tête de Fabien Galthié.

Puis est venue, la tournée en Australie. Baptiste Serin est donc forfait puisqu'il doit se faire opérer d'une épaule. Le staff tricolore fait le voyage avec un groupe expérimental. Titularisé à la mêlée, Baptiste Couilloud va répondre présent et prouver qu'il est plus qu'un troisième ou quatrième choix dans la hiérarchie des demis de mêlée. Puis cet automne, c'est Maxime Lucu, lui aussi forfait pour le voyage en Australie, qui a connu ses premières sélections en Bleu, et s'est peu à peu imposé comme la doublure d'Antoine Dupont. Auteur de 20 bonnes minutes face à la Géorgie à Chaban, puis rentré en jeu face aux Blacks, il est aujourd'hui clairement devenu un gage de confiance pour Fabien Galthié. Si bien que le sélectionneur du XV de France, ne place plus, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Baptiste Serin dans le top 3 des demis de mêlée français. Pour L'Équipe en début d'année, il affirmait : ''Baptiste Serin fait partie de notre groupe actuel de 75 joueurs. Mais en 9, l'ordre, aujourd'hui, si on sort la liste des 42, c'est, 1 : Antoine Dupont, 2 : Maxime Lucu, 3 : Baptiste Couilloud''.

Tout n'est pas perdu pour Serin

La politique de l'homme en forme donc. Et rien d'étonnant donc si l'on s'appuie sur les propos du sélectionneur, de ne pas voir Serin dans la liste cet hiver. De l'eau a coulé sous les ponts. Mais rien n'indique que tout est perdu pour ce dernier. En effet, il reste un joueur d'expérience qui a connu de nombreuses compétitions majeures, dont la Coupe du Monde 2019. Surtout et même si l'on ne le souhaite à personne, on l'a vu, une blessure peut venir tout remettre en cause. Il faut aussi attendre qu'il retrouve du rythme, puisque comme évoqué plus haut, il n'a disputé que 4 petites rencontres depuis son retour à la compétition, le 27 novembre dernier. Un argument qui a peut être convaincu le staff des Bleus de lui laisser reprendre peu à peu des automatismes en club, avant de se frotter au très exigeant niveau international. Puis, Serin, qui a prolongé jusqu'en 2026 avec Toulon, l'avait affirmé il y a peu dans les colonnes de Var Matin : ''J'ai clairement l'objectif de revenir en Bleu [...] Je sens que je peux y revenir''. Alors certes, il est l'un des grands perdants de cette liste, ne le cachons pas. Mais son exemple est le plus frappant, tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. Et 2023 est encore loin.

