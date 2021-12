POINT TRANSFERT. Serin sur la durée à Toulon, un Fidjien à la Rochelle, un Toulousain sur le départ ?

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 comme en Pro D2.

En fin de contrat, Baptiste Serin s'est engagé avec le RCT pour 4 ans de plus, soit jusqu'en 2026. De son côté, Théo Dachary en a certainement terminé avec sa saison après une blessure au genou.

RUGBY. TOP 14. Après Dupont et Marchand, Toulouse sécurise le Tricolore Cyril BailleSuite aux prolongations de Dupont, Marchand et Baille, Ugo Mola va également prolonger avec le Stade Toulousain. On parle d'une extension de 3 ans, soit jusqu'en 2027. Les prolongations de Ntamack, Cros, Mauvaka, Ramos sont aussi attendues. Richie Arnold pourrait rester tandis que son frère Rory pourrait repartir en Australie en vue du Mondial 2023.

Le pilier Malik Hamadache devrait jouer à Provence Rugby l'an prochain. L'ancien joueur de Pau est en fin de contrat.

Guido Petti, le 2e ligne polyvalent international argentin, s'est engagé avec l'UBB jusqu'en 2025, soit 3 ans de plus.

Plusieurs prolongations au BO : Guy Millar (2024), Joe Jonas (2024), Johan Aliouat (2025), Steeve Barry (2026), Bastien Soury (2025). Notez que François Da Ros raccrochera les crampons à la fin de la saison.

Le pilier Vasil Kakovin a signé jusqu'en 2024.

Prolongations au CAB : Pietro Ceccarelli (2024), Vano Karkadze (2025), Matthieu Voisin (2025). Trois arrivées également : Rodrigo Bruni (Vannes, 2024), Malino Vanai (Agen, 2025), Abraham Papali’i (Connacht, 2024).

TRANSFERT. Top 14. Jules Plisson (La Rochelle) vers Clermont pour plusieurs saisonsLe Stade Rochelais a trouvé le remplaçant de Kevin Gourdon en la personne du Fidjien Kavekini Tabu (27 ans). Il débarque comme joker médical.

En fin de contrat, l'ancien international Rémi Talès devrait prolonger.

L'ouvreur sud-africain Shaun Reynolds (26 ans) a signé pour deux ans de plus.