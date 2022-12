5 raisons pour lesquelles nous parions sur une victoire de Castres à domicile face à Pau

Duel dans le ventre mou du championnat, Castres reçoit Pau et voici les 5 raisons pour lesquelles nous voyons les Tarnais s'imposer face aux Béarnais.

Castres est invincible à domicile

Une fois de plus, les Castrais tiennent leur réputation à domicile ! Aucune défaite depuis le début de saison, et une ambiance de folie à chaque match. En principe, chaque équipe qui se déplace dans le Tarn déjoue, et rare sont les fois où Castres s'est incliné à domicile. Il faut remonter au mois de décembre 2020 pour retrouver une trace d'une défaite dans le championnat de France.

Pau réussit parfaitement à Castres

Si nous nous intéressons aux confrontations directes entre ces deux équipes, le constat semble être plutôt clair. En effet, statistique assez impressionnante, mais vrai, Castres est sur une série de 6 victoires consécutives contre Pau. Au total, 3 victoires à domicile pour autant de succès à l'extérieur pour les Tarnais. Le dernier succès de Pau était en 2019, il y a 3 ans...

Castres est une équipe avec du caractère

La réputation des joueurs de Castres n'est plus à faire ! De véritables teignes, qui ont le pouvoir magique de gagner face à des équipes bien meilleures sur le papier. Si l'équipe de Castres n'a pas montré son vrai visage lors de la déculottée à La Rochelle, elle aura pour objectif de redresser la barre pour que cet incident ne soit qu'exceptionnel.

Les séries sont faites pour s'arrêter

Bien que les Palois soient sur une série de 3 succès consécutifs, celle-ci devrait s'arrêter ce week-end. En effet, le record de victoires de rang de Pau remonte à 2018, avec 5 victoires dans l'élite du rugby français. Depuis, jamais les Palois n'ont connu plus que 3 victoires, et se sont toujours inclinés lors de la quatrième rencontre. Ce week-end, la tendance devrait être la même.

Une côte intéressante

Pour les adeptes de paris sportifs, une côte est bonne à prendre pour ce match. En effet, nous pensons que Castres sera vainqueur des deux mi-temps, pour un résultat final en faveur des Castrais. Ce cas de figure nous amène à une cote intéressante pour un combiné par exemple, et notre partenaire Winamax vous propose une côte à 1,38. Il ne reste plus qu'à tenter sa chance.

