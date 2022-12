RUGBY. Top 14. Castres arrivera-t-il à déjouer le piège palois ?

Le finaliste de la saison dernière est en difficulté en ce début de saison, et pointe à la douzième place du Top 14. A contrario, la Section Paloise reprend des couleurs et se déplace avec des intentions.

C'est un des chocs de cette douzième journée de Top 14 ! Castres reçoit Pau dans un contexte particulier, avec une certaine boule au ventre. Les hommes de Pierre-Henry Broncan sont loin des ambitions prévues par le club en début de saison, et sont sur un très mauvais bilan de 3 défaites lors de leurs 4 derniers matchs. Plus graves encore, les Castrais ont montré un visage pour le moins inhabituel lors de la fessée subie sur la pelouse du Stade Rochelais. Cependant, les Tarnais sont toujours invaincus à domicile, et si cette année, leurs déplacements sont plutôt compliqués, le stade Pierre-Fabre reste quant à lui inviolé. En face d'eux, se dresse une équipe avec une tout autre dynamique. En effet, la Section Paloise a retrouvé de l'allant, et après 5 défaites de suite au terme de la huitième journée, les joueurs de Piqueronies sont à leurs troisièmes succès de rang en autant de matchs. Parmi ces dernières, une victoire chez le champion d'Europe rochelais semble avoir été le déclic dans les têtes paloises. Par la suite, deux victoires bonifiées face à l'UBB et au CA Brive, ce qui permet aux Béarnais d'aborder cette douzième journée avec beaucoup de confiance. RUGBY. TOP 14. Joseph, Gailleton… Les jeunes de Pau comme sauveur de la Section ?

Avantage à Castres sur le papier

Si le Castres Olympique n'est pas dans sa meilleure forme, quelques statistiques sont à leur avantage. En effet, la Section Paloise est une équipe qui sourit plutôt bien aux Tarnais ! Lors des 6 dernières rencontres, le CO s'est toujours imposé face à Pau, avec 3 victoires à domicile et 3 victoires au stade du Hameau. Pour les Palois, il faut alors remonter en 2019 pour trouver une trace de victoire, lors de la 8e journée de Top 14 sur le score de 37 - 24. Toutefois, le Castres Olympique n'est jamais parvenu à prendre le point de bonus offensif, et chaque rencontre fut serrée. Lors de chacun de ces matchs, les buteurs avaient joué un rôle primordial pour leur équipe. Cette année, Zack Henry est l'artilleur numéro 1 chez les Palois avec 98 points inscrit depuis le début de saison, tandis qu'Urdapilleta assure toujours face aux perches, souvent épaulé par Julien Dumora. Top 14. Castres. Julien Dumora, le joueur français le plus sous-coté ?

Des Palois à surveiller de près

Parmi les joueurs de la Section Paloise, certains sont plus dangereux que d'autres, et représentent une menace totale pour le CO ce week-end. En-tête de mire, l'Australien Jack Maddocks se révèle de plus en plus comme le facteur X de la ligne de trois-quarts de Pau. Utilisé aussi bien à l'aile qu'à l'arrière, Maddocks gagne régulièrement ses duels et fait parler ses 194 cm sous les ballons hauts. De plus, le natif de Sydney possède un excellent jeu au pied d'occupation, ce qui ajoute une arme de plus dans sa palette. Ensuite, le réveil de Jordan Joseph est également un élément déclencheur des bonnes performances de la Section Paloise. L'ex-Racingman est actuellement en prêt avec le club de la capitale, et fait parler tout son talent derrière la mêlée paloise. Si l'aventure à Pau risque de se terminer à la fin de la saison pour Joseph, qui est pisté par plusieurs cadors du Top 14, son sens du jeu et son dynamisme seront mis à contribution. Enfin, le jeune centre Emilien Gailleton fait aussi parler de lui, à tel point que l'ex-agenais a été appelé par le staff du XV de France pour la tournée d'automne. Affichant une maturité impressionnante du haut de ses 19 ans, le jeune centre est un des joueurs à surveiller de près par la défense de Castres. TOP 14. Avec Jack Maddocks, la Section Paloise s'est-elle trouvée son Damian Penaud ?