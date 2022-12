RUGBY. TOP 14. Joseph, Gailleton… Les jeunes de Pau comme sauveur de la Section ?

Remontée à la 9ème place du Top 14 après un début de saison délicat, la Section paloise doit ses résultats en grande partie à sa jeunesse, qui ne cesse de prendre de l'importance.

TOP 14. Avec Jack Maddocks, la Section Paloise s'est-elle trouvée son Damian Penaud ?On le sait, la Section paloise compte de plus en plus sur ses jeunes joueurs depuis quelques années désormais. Une politique insufflée par le coach Sébastien Piqueronies, et qui porte ses fruits. En témoigne le début de saison en Top 14 du club béarnais. Après un petit passage à vide, la Section a réussi à relever la tête, avec des succès importants face à Toulouse, Bordeaux, mais surtout le champion d'Europe en titre, la Rochelle (à l'extérieur qui plus est). Si bien que sur les 5 derniers matchs de championnat, Pau a engrangé 16 points sur 25 possibles : seul le Racing a fait mieux durant cette période. Et si cette bonne forme est le résultat d'un travail collectif sérieux, il n'empêche que certains joueurs tirent le club vers le haut, grâce à des performances toujours plus convaincantes. Et parmi eux, l'on pense à la jeunesse du Béarn ! Symbolisée par Jordan Joseph et Émilien Gailleton (8 essais à deux depuis le début de saison, soit presque 30% de tous les essais de Pau), celle-ci respire l'insouciance et le talent.

TOP 14. À 19 ans, il fait (déjà) le bonheur de la Section Paloise : voici Émilien Gailleton Une montée en puissance programmée ?

Remplaçant en début de saison, le jeune centre de 19 ans Gailleton a depuis réussi à se faire une place dans le XV de départ palois. Pour preuve, il a inscrit 4 essais sur les trois derniers matchs, tout en étant très actif sur le terrain. De même pour Joseph, qui, s'il était déjà très en vue la saison passée, semble prendre une autre dimension depuis septembre. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Fabien Galthié a décidé de faire appel à ces deux joueurs pour préparer les tests de novembre. Ajoutez à cela l'émergence de l'ouvreur Debaës (9 matchs cette saison), ainsi que celles de Laporte et Maddocks, et vous avez là une petite idée de l'importance de cette jeunesse dans le système béarnais. De quoi promettre pour l'avenir de la saison, mais aussi pour les suivantes ! Et ce même si l'on se doute que de plus gros poissons voudront certainement s'attirer les faveurs de ces joueurs prometteurs...

15 DE FRANCE. Jordan Joseph, plus que jamais proche des Bleus ?