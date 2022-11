15 DE FRANCE. Jordan Joseph, plus que jamais proche des Bleus ?

Excellent depuis le début de saison avec Pau en Top 14, Jordan Joseph semble de plus en plus proche du XV de France.

On ne présente plus aujourd’hui Jordan Joseph : double champion du Monde des moins de 20 ans, passé par Massy et le Racing 92, que beaucoup voyaient comme le futur OVNI du XV de France. Mais voilà, après quelques saisons galères du côté de Nanterre, le natif de Garges-lès-Gonesse a vu sa cote baisser singulièrement, voyant même d’autres joueurs lui passer devant, que ce soit en club ou chez les Bleus. Sauf que, depuis un peu plus d'un an maintenant et son arrivée (en prêt) à Pau, Jordan Joseph est redevenu l'un des jeunes Français les plus prometteurs. Véritable homme fort du système palois, il est d'ailleurs très souvent décisif, en témoignent ses 10 essais inscrits sous le maillot de la Section. De plus, sa puissance, ainsi que son aisance technique (très rare pour un joueur de ce gabarit) permet d'ouvrir de nombreuses brèches à ses coéquipiers. En bref, Jordan Joseph s'est aujourd'hui imposé comme le véritable titulaire au centre de la troisième ligne paloise, et ce en à peine 11 mois ! Et forcément, quand on est aussi bon en club, on attire les regards du staff du XV de France. Déjà appelé pour préparer le dernier Tournoi, le numéro 8 a de nouveau été appelé avant le match face à l'Australie, puis tout récemment, pour l'Afrique du Sud.

À l'heure où nous écrivons ces lignes, il est compliqué de dire exactement où se situe Joseph dans la hiérarchie des 8 chez les Bleus. Car si Alldritt est sans aucun doute le numéro 1 (et de loin), derrière, tout est un peu plus flou. En effet, lorsque le Rochelais était absent (l'on pense aux deux dernières tournées estivales), la place fut prise par Jelonch en Australie, puis par Tanga au Japon. Deux joueurs qui ont convaincu, et en particulier le Toulousain, qui est aujourd'hui titulaire au poste de troisième ligne aile. De plus, rappelons que Ollivon, ainsi que Macalou, peuvent tout à fait occuper ce poste si besoin. Tous sont des joueurs de talent, et tous ont la particularité d'être polyvalents ! En particulier le joueur du Stade Français, qui peut, dans la tête de Fabien Galthié, également dépanner à l'aile. Un constat qui désavantage singulièrement Jordan Joseph, puisque ce dernier n'évolue qu'au poste de numéro 8. Néanmoins, au vu des performances actuelles du Palois, il ne serait pas surprenant de le voir connaître sa première sélection lors des prochains mois. Peut-être même lors de cette tournée, face au Japon par exemple...

