15 DE FRANCE. Ezeala, Chalureau... des petits nouveaux à Marcoussis pour préparer l'Afrique du Sud

Ce lundi, le staff des Bleus a annoncé les 15 joueurs qui vont rejoindre Marcoussis pour préparer la rencontre face à l'Afrique du Sud samedi prochain.

Après un succès arraché à l’Australie dans les derniers instants, l’équipe de France a tous ses regards tournés vers l’Afrique du Sud. Pour le staff, la semaine s’annonce chargée, car les points de correction sont nombreux. Pour cela, les hommes de Galthié ont décidé de convoquer 15 joueurs, dont deux petites surprises, ou pas.

Ce week-end fut aussi l’occasion pour les joueurs libérés par les bleus de jouer en club, et pour certains de performer. À l’image de Gailleton, une nouvelle fois décisif face à Bordeaux, ou encore Jordan Joseph, auteur d’un match XXL dimanche après-midi. Alexandre Bécognée, victorieux également du côté de la rade, a livré une belle partie, tout comme Dumortier qui a inscrit l’essai de la victoire face à Castres.

Ces 15 joueurs appelés par le XV de France tranchent entre expérience et nouveauté. Nous pouvons retrouver Raka, Bouthier ou encore Cretin, qui sont des coutumiers des rassemblements de l’équipe de France. Puis, de nouvelles têtes apparaissent fièrement à leurs côtés. Parmi eux, le jeune centre de l’ASM, Samuel Ezeala. Tristement connu à ses débuts pour avoir été victime d’une charge dévastatrice de Vakatawa, le Clermontois a pris du galon et s’affirme comme un titulaire au centre, ou à l’aile, de son club. Son très bon début de saison et sa performance remarquée ce week-end lui valent d’être appelé avec les Bleus. Puis, le montpelliérain Bastien Chalureau découvre aussi Marcoussis. Le champion de France revient à son meilleur niveau, suite à une blessure à l’épaule qui l’avait éloigné des terrains plusieurs semaines. De plus, avec le forfait de Geraci, le staff des bleus à rabattu ses cartes sur le joueur de Montpellier, au détriment de Verhaeghe qui souffre toujours de ses adducteurs. Chalureau est un profil plus dense, plus agressif et pourrait également compenser avec la blessure de Taofifenua touché à l’épaule. Pour finir, Reda Wardi va bien finir par voir les terrains de Marcoussis. Le pilier Rochelais à purger sa suspension et sera présent pour préparer les Springboks. Initialement prévue dans la première liste, Wardi viendra épauler une première ligne française qui a eu du mal ce week-end.

Parmi les 14 joueurs convoqués, et le quinzième qui est le remplaçant de Geraci, certains auront leurs mots à dire quand la composition sera divulguée. Nous pensons notamment à Chalureau, qui au milieu du chantier immense qu’est la deuxième ligne française, le montpelliérain pourrait être l’alternative parfaite face à Etzebeth ou Mostert. Ensuite, le Clermontois Raka pourrait rentrer dans les 23, ses bonnes performances en club, et le match moyen de Moefana en serait la raison. De plus, l’ailier d’origine fidjienne connait déjà le maillot des bleus et le niveau international, un atout de plus dans la manche de Fabien Galthié. Pour finir, Reda Wardi peut lui aussi espérer connaitre sa première sélection. Avec un Cyril Baille pas au niveau de ses standards habituels, et beaucoup de blessés au poste, le Rochelais pourrait être un point d’ancrage de la mêlée française. Rien n’est pas impossible.

