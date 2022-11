15 DE FRANCE. Deux forfaits en deuxième ligne, Taofifenua incertain... Quelles solutions face à l'Afrique du Sud ?

Déjà privé de Paul Willemse face à l'Australie, le XV de France pourrait être privé de son autre 5 face à l'Afrique du Sud : Romain Taofifenua. Un coup dur, surtout face à une équipe aussi solide que les Boks.

Décidément, le XV de France n'est pas épargné par les blessures ces derniers temps. Car après les forfaits de Villière, Jaminet, Gros, Bamba et Willemse (sans compter les retours précoces de Baille et Ntamack), Fabien Galthié pourrait être privé d'une autre pièce maîtresse de son système de jeu : Romain Taofifenua. En effet, à la fin du match face à l'Australie, l'on a senti le joueur du LOU touché à l'épaule. Et si pour l'heure, il ne s'agit que d'une "simple contusion", son état de forme sera à suivre de près. Auteur d'une entrée convaincante samedi soir, le géant deuxième ligne pourrait d'ailleurs, s'il est prêt bien sûr, débuter face à l'Afrique du Sud ce week-end ! En effet, face à un pack aussi rude et solide que celui des Boks, il serait plus que risqué d'aligner de nouveau une seconde ligne Woki-Flament. Mais en cas de forfait de Tao, quelles solutions s'offrent au staff des Bleus ? Geraci ? Impossible, celui-ci s'est blessé lors de l'échauffement face aux Wallabies, et est d'ores et déjà annoncé forfait pour l'Afrique du Sud. Reste alors le Montpelliérain Bastien Chalureau, ainsi que le Rochelais Rémi Picquette, tous deux appelés ce lundi pour préparer la rencontre du week-end...

Tous deux excellents en Top 14, Chalureau et Picquette auront certainement une carte à jouer cette semaine, lors de la préparation du XV de France à Marcoussis. Peut-être même l'un des deux arrivera à dégoter une place de titulaire, tant il y a de blessés à ce poste. Mais voilà, le manque criant d'expérience au niveau international de ces deux hommes (0 sélection) pourrait être préjudiciable, surtout face à aux champions du Monde en titre. Vous l'aurez compris, en cas de forfait de Romain Taofifenua, le staff tricolore va devoir faire un choix, entre l'expérience ou la puissance, du moins concernant le XV de départ. À voir désormais comment évolue la situation du Lyonnais, qui, s'il est apte à jouer samedi, pourrait remplacer le Racingman Cameron Woki, moins à son avantage samedi dernier que le Toulousain Flament. Mais en attendant le verdict, espérons qu'aucun autre Français ne soit forfait face aux Springboks, que ce soit en deuxième ligne ou à n'importe quel autre poste.

15 de France. Thomas Ramos : ‘‘Je sais ce que demande le rugby international’’