TOP 14. À 19 ans, il fait (déjà) le bonheur de la Section Paloise : voici Émilien Gailleton

Face au MHR, Émilien Gailleton a inscrit son premier essai en Top 14, avec Pau. Une réalisation qui récompense son bon match face à Montpellier.

Émilien Gailleton. Retenez bien ce nom. Arrivé à l'intersaison en provenance d'Agen, le centre de 19 ans a enchaîné une deuxième titularisation de suite ce week-end avec la Section Paloise, face au MHR. Et même si les hommes de Sébastien Piqueronies se sont lourdement inclinés face au champion de France, Gailleton s'est illustré d'un point de vue personnel, en inscrivant son premier essai en Top 14. Mais au-delà de cette action, Gailleton a su montrer toutes ses qualités balle en main, dans un contexte pourtant compliqué. Une performance convaincante, pour celui qui avait déjà réalisé un gros match la semaine passée face au Stade Toulousain, en offrant notamment un essai à son ailier Maddocks. Associé à Vatubua lors de ses deux apparitions, le second centre réussit des débuts plus que remarqués, pour le plus grand plaisir des supporters béarnais. Mais au-delà de ça, Gailleton pourrait représenter à n'en pas douter l'avenir du XV de France à ce poste, dans un futur plus ou moins proche...

Avant d'en arriver là, Émilien Gailleton a fait ses armes du côté d'Agen, en Pro D2. Une saison pleine durant laquelle le centre a été aligné à 15 reprises en deuxième division, dont 14 fois en tant que titulaire (3 essais inscrits). Aussi véloce que juste dans ses choix, Gailleton a vite attiré l'œil du staff palois, mais aussi celui de France U20, qui a d'ailleurs décidé d'en faire son capitaine la saison passée (9 titularisations en 2022). Une âme de leader, qui lui apporte un gros plus, surtout à un poste aussi important que celui de centre. Très prometteur, le joueur de 19 ans devra désormais confirmer toutes les attentes placées en lui. Pour cela, Gailleton pourra compter sur Sébastien Piqueronies, qui n'hésite pas à faire confiance à de nombreux jeunes joueurs, comme par exemple le numéro 8 de Pau, Jordan Joseph. À voir désormais si le centre connaît le même succès que son aîné de 3 ans, lui qui sera directement en concurrence avec des joueurs confirmés comme Manu, Roudil, Decron ou encore l'ancien joueur du MHR, Ivan Reilhac.

