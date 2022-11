TRANSFERT. Top 14. Castres officialise le départ de Delaporte, son remplaçant déjà trouvé ?

C'est officiel, Baptiste Delaporte quittera le CO à la fin de la saison. Son remplaçant pourrait venir de Colomiers, selon nos informations.

Voilà une nouvelle qui ne ravira certainement pas les fidèles du CO. L'un des enfants de Castres, Baptiste Delaporte, quittera le Tarn à la fin de la saison. Son entraîneur PH Broncan l'a lui-même confirmé en conférence de presse ce mardi. "Un choix" qui est seulement celui du joueur, a déclaré ce dernier. Il est vrai que le contrat de Delaporte courait encore la saison prochaine et qu'il est, de fait, d'autant plus surprenant de s'apprêter à le voir quitter un club dans lequel il a fait l'essentiel de ses gammes, après des débuts à Sor Agout (Tarn) dans l'Hexagone. "On n'est que de passage, le club survit toujours ; mais j’ai la petite fierté de me dire que j’ai quand même laissé une empreinte et apporté ma pierre à l’édifice. 100 matchs, c’est beau quand même", avouait-il au Midi Olympique à l'issue de sa 100ème, face à Lyon, il y a quelques semaines.

POINT TRANSFERTS. Delibes intéresse La Rochelle, Giudicelli vers Bayonne, Kolisi au Racing 92 ?Des mots qui prennent un certain sens aujourd'hui, alors que Delaporte souhaite certainement donner un coup de collier à sa carrière, lui qui reste un membre important de la rotation du CO mais qui n'est plus le titulaire à part entière qu'il était devenu à compter de 2019 à Pierre-Fabre. Une déception pour son manager, forcément, même s'il assure avoir de quoi le remplacer en interne : "Nous avons des éléments dans notre centre de formation qui sont performants en troisième ligne. Ils prendront de manière logique la place d’un joueur qui s’en va. Je ne suis pas inquiet."

RUGBY. Top 14. Est-ce que le Castres Olympique réalise son pire début de championnat ? Pourtant, selon nos informations, le champion de France 2018 aurait déjà trouvé son remplaçant... à Colomiers. En effet, les Tarnais auraient obtenu l'accord du prometteur 3ème ligne de l'USC Yann Peysson (1m92 pour 103kg). À 22 ans, il devrait comme son compère Pacheco (en partance pour Lyon) quitter la Pro D2 pour saisir l'opportunité de jouer au plus haut niveau français. Après avoir fait ses débuts l'an dernier, le fils de Stéphane Peysson s'est clairement installé cette saison avec les Hauts-Garonnais, lui qui a déjà disputé 9 matchs (7 titularisations). Comme souvent, le CO ira donc piocher dans l'antichambre du Top 14 lors de la prochaine intersaison. Une habitude qui lui a plutôt souri ces dernières années...

