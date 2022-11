RUGBY. Top 14. Est-ce que le Castres Olympique réalise son pire début de championnat ?

Mais qu'arrive-t-il au finaliste de la dernière saison de Top 14 ? Le CO pointe à la onzième place de notre championnat, mais ce n'est pas pour autant que la sonnette d'alarme doit être tirée.

Si Castres n'a pas vraiment réussi son entame de championnat, les hommes de Broncan ne sont pas à leurs coups d'essai. En effet, le CO est un club emblématique de l'élite du rugby français, et se montre toujours très efficace en phase finale. L'année dernière, les Castrais ont terminé la phase aller-retour en pole position du Top 14, ce qui leur avait permis d'accéder directement à une demi-finale face à leur voisin, le Stade Toulousain. Cependant, leur première place ne caractérise pas la totalité de leur saison. En effet, le Castres Olympique a passé une bonne partie de la saison hors du Top 5, jonglant entre la quatrième, cinquième et sixième places. De plus, les coéquipiers de Mathieu Babillot figuraient à la huitième position au même moment de l'année, au terme de la onzième journée. Néanmoins, bien que le Castres Olympique ne soit qu'à 6 unités du dernier potentiel qualifié, le Stade Français, la tâche s'annonce plus compliquée cette saison. Qui plus est, après une invincibilité qui perdure à domicile, le CO n'a empoché qu'un seul petit point de bonus défensif hors de ses bases, contre l'USAP. L'année passée, les Tarnais avaient la ferme réputation de faire déjouer n'importe quel adversaire, et n'avaient subi aucune défaite à domicile avec 12 victoires et un nul. À l'extérieur, les Castrais étaient aussi très efficaces, avec un total de 5 victoires. La clef de la qualification est donc peut-être là, pour ce qui s'agirait d'une vraie "remontada".

Bien que le Castres Olympique soit régulièrement dans le Top 6 depuis cette dernière décennie, des saisons blanches sont également présentes. En effet, à deux reprises, les Castrais ont réussi à soulever le Brennus sur cette décennie, en 2013 et 2018, preuve de leurs performances au meilleur niveau. De plus, ils ont connu la finale sans succès à deux reprises aussi, en 2014 et 2022, ce qui démontre une nouvelle fois leur place dans les meilleures équipes de Top 14. Cependant, gros point noir et fait inhabituel pour une équipe de cette trempe, le CO ne figurait pas dans le Top 6 à 4 reprises sur ces 10 dernières saisons. Par ailleurs, lors de la saison 2014/2015, et après un titre en 2013 et une finale perdue face à Toulon en 2014, le Castres Olympique s'est retrouvé en position de relégable, à la treizième place. Lorsque nous comparons à des équipes de niveau égales, telles que le Racing 92 ou l'ASM, sur une même période, les résultats de qualification ne sont pas les mêmes. Pour les Parisiens, la qualification a toujours été une formalité sur ces 10 dernières années, tandis que pour les Clermontois, elle ne leur a échappé qu'à deux reprises.