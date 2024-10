37 caps et des titres en pagaille, ce cador du Top 14 penserait (sérieusement) à la retraite

Après une carrière bien remplie au plus haut niveau, l’arrière du Stade Rochelais Brice Dulin songerait à prendre sa retraite à la fin de la saison de Top 14.

Il est l’un des visages du Top 14. Après presque 15 années passées en première division, Brice Dulin songerait sérieusement à prendre sa retraite à l’issue de la saison 2024/2025. Selon des informations révélées par L’Équipe, l’arrière du Stade Rochelais serait en effet prêt à raccrocher les crampons sous certaines conditions.

En effet, le quotidien sportif explique que le joueur ne serait pas tenté à l’idée de se lancer un nouveau défi en professionnel. Ainsi, le Stade Rochelais serait l’ultime club de sa carrière, après avoir joué au SU Agen, au Castres Olympique et au Racing 92.

Cependant, Brice Dulin ne serait pas pressé à l’idée de partir en retraite pour autant. En effet, l’arrière et le club maritime serait en discussion pour étendre son contrat d’une saison. Toutefois, si les deux partis ne trouvent pas d’accord, cela devrait sonner le glas de la carrière du joueur.

À 34 ans, le natif d’Agen aurait pourtant de quoi ravir d’autres écuries de l’Hexagone. Fier de 37 sélections avec le XV de France, dont un capitanat, Brice Dulin est un joueur d’expérience. Pour cause, ses débuts en pro ont été particulièrement précoces. Il avait débuté en Pro D2 avec le SU Agen à seulement 19 ans.

Brice Dulin, un palmarès en or

Quinze ans plus tard, le joueur a signé une carrière exceptionnelle en Top 14. Après un sacre en Pro D2 2009-2010, il a remporté deux Boucliers de Brennus. Le premier s’est fait à seulement 23 ans sous les couleurs du Castres Olympique, en 2013. Le second a été signé en 2016 avec le Racing 92 de Dan Carter, suite à une folle finale au Camp Nou contre le RC Toulon.

Sur la scène continentale, Brice Dulin a également brillé. Arrivé à La Rochelle en 2020, il a soulevé la Champions Cup à deux reprises, en 2022 et 2023. Des sacres d’autant plus mémorables qu’ils étaient précédés de deux désillusions dans cette même compétition, avec le Racing 92 en 2016 et le Stade Rochelais en 2021.

D’un point de vue personnel, l’arrière a aussi récupéré quelques précieuses reconnaissances. En 2012, il est élu Meilleure révélation de la dernière saison de Top 14, puis il décroche le titre du Meilleur joueur international français de l’année, deux ans plus tard. Peut-être plus anecdotique, il a aussi eu le seul titre de Meilleur joueur de l’Autumn Nations Cup avec les Bleus, durant l’unique édition de la compétition en 2020.

