TRANSFERT. Après Niniashvili, Le Stade Rochelais à l’affût d’un Fidjien supersonique de ProD2

La Rochelle pisterait un joueur aux airs de Peniasi Dakuwaqa, qui marchera peut-être dans les pas de Matanavou ou Naituvi.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Stade Rochelais veut renforcer et rajeunir son triangle arrière vieillissant pour les saisons à venir.

Exit les Dulin (34 ans), Rhule (32 ans) et consorts, et place à un recrutement en conséquences. Ainsi, après la signature de Davit Niniashvili, le champion d’Europe 2022 et 2023 ciblerait un nouveau jeune talent supersonique.

TOP 14. TRANSFERT. Lorgné par Toulon et Toulouse, Davit Niniashvili choisit La Rochelle

Selon RugbyPrime, le club serait ainsi entré en contact avec Semi Lagivala, un ailier/centre de Mont-de-Marsan qui détonne en ProD2 depuis la saison passée.

Joueur aux qualités athlétiques dingues (1m90 pour 94kg), très fort dans les duels et probablement le plus rapide de la ProD2, il n’est pas sans rappeler un certain Peniasi Dakuwaqa.

Mais Lagivala, auteur de 5 essais en 13 matchs la saison passée et replacé au centre en ce début d’exercice, aura en plus pour lui d’être JIFF d’ici juin 2025, moment choisi par La Rochelle pour tenter de le faire venir sur la cote Atlantique.

A 21 ans, le Fidjien ne compte pourtant que 16 matchs de ProD2 au compteur et doit encore bosser sa discipline et son placement en défense. Mais La Rochelle doit savoir que ce type de talents ne restera pas longtemps sans propositions, s’il venait à passer son tour.

DESINTOX. À combien court (vraiment) ''Bip Bip'' Dakuwaqa, alias le joueur le plus rapide du monde ?

En revanche pour le Stade Montois, le départ potentiel de Lagivala serait une énorme perte, lui qu’il l’avait déniché aux Fidji en 2022. Mais les « petits » clubs hexagonaux ont désormais l’habitude d’être pillés par les gros, nous direz-vous…