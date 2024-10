TOP 14. La Rochelle ou ailleurs ? L'avenir incertain de Kerr-Barlow face à la concurrence de Le Garrec

Tawera Kerr-Barlow, emblématique demi de mêlée du Stade Rochelais, arrivera en fin de contrat en 2025. Rester ou partir ? L’arrivée du jeune Le Garrec pimente les discussions sur son avenir.

Tawera Kerr-Barlow, l'infatigable demi de mêlée du Stade Rochelais, arrive en fin de contrat en 2025. À 34 ans, l'ancien All Black, pilier du jeu maritime depuis 2017, a manifesté son souhait de prolonger l'aventure en Top 14.

Une déclaration qui risque d'attiser l'intérêt de plusieurs clubs ambitieux. Quid du Stade Rochelais ? Rien n'est acté pour le moment. Pour autant, Kerr-Barlow n'exclut pas une prolongation de contrat avec La Rochelle. Son attachement à la ville et au club est indéniable.

Mais avec l'arrivée annoncée de Nolann Le Garrec, le jeune prodige du Racing 92, en 2025, les cartes pourraient être redistribuées à la charnière. Le Néo-Zélandais ne veut fermer aucune porte comme le rapporte le Midi Olympique.

« Si c’est bien ma dernière saison à La Rochelle ? Oui, je crois. Si une prolongation est une option ? Je ne suis pas le bon interlocuteur. Si je vais arrêter ma carrière ? Non. Je vais continuer, bien sûr. En Nouvelle-Zélande ? En Top 14 ! »

Le Racingman, souvent présenté comme l’avenir à ce poste en équipe de France, devrait bousculer la hiérarchie. Cette concurrence promet un duel alléchant entre expérience et jeunesse, et relance les spéculations sur l'avenir de Kerr-Barlow au sein du collectif rochelais.

Cependant, la polyvalence et l'expérience du Néo-Zélandais sont toujours un plus au sein d'un effectif ambitieux. Même s'il n'est plus tout jeune, Kerr-Barlow reste un atout indéniable sur et en dehors du terrain.

Avec sa connaissance du jeu et sa hargne, il pourrait encore apporter énormément à un autre club de Top 14, si La Rochelle ne prolongeait pas son contrat. L'avenir de Kerr-Barlow reste donc incertain, mais une chose est sûre : il a encore soif de défis. Reste à savoir si ce sera sous les couleurs jaunes et noires du Stade Rochelais ou dans un autre bastion du rugby français.