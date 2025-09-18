VIDEO. Trémoulière, héroïne glaciale du dernier Crunch mémorable remporté par les Bleues

Avant le choc face aux Anglaises, souvenir d’un soir magique : Grenoble 2018, record d’affluence, scénario fou et essai libérateur de Trémoulière à la 79e. Score final : 18-17.

Une ambiance de feu à Grenoble

Le XV de France féminin s’apprête à défier l’Angleterre en demi-finale de Coupe du monde ce samedi à Bristol. Un Crunch entre les favorites et les outsiders qui passionne les supporters comme les observateurs. Coupe du monde. ''Pas de place pour l'orgueil'' face au courage tricolore : la presse britannique met en garde l'AngleterreAvant ce choc, retour sur une soirée restée gravée dans la mémoire des supporters : le 10 mars 2018 au Stade des Alpes, quand les Bleues ont dominé les Red Roses 18-17 dans un scénario dantesque.

Ce soir-là, 17 440 spectateurs avaient pris place à Grenoble, record d’affluence pour un match féminin en France. Les Bleues jouaient pour le Grand Chelem, les Anglaises pour briser la dynamique française. Le décor était planté.

Un match à couper le souffle

La partie fut indécise de bout en bout. Jessy Trémoulière avait été décisive dans cette partie avec un essai à la demi-heure avant la réalisation de Drouin. Les Anglaises pensaient avoir fait le plus dur en gardant l’avantage grâce à un essai de Cokayne (52e) mais surtout au pied de Daley-mclean (13-17). Coupe du monde. France/Angleterre : ces 6 Crunchs cruels où tout s’est joué à une poignée de pointsMais c’est bien la ténacité française qui fit la différence. A la 79e, Trémoulière, glaciale, prenait l'intervalle entre trois Anglaises et marquait l'essai de la victoire. 18-17. Le Stade des Alpes explosa.

Une victoire fondatrice

Au-delà du score, cette victoire a marqué un tournant. Elle offrit un Grand Chelem au XV de France féminin et la certitude de pouvoir rivaliser avec la meilleure nation du monde. Pour beaucoup, ce succès fut fondateur et inspira toute une génération, même si les Bleues n'ont ensuite plus jamais battu l'Angleterre.

Ce soir-là, les Bleues avaient prouvé qu’elles savaient gagner dans la douleur, contre leur rivale éternelle. Et si cette histoire se répétait lors de la demi-finale à venir alors qu'elles ne sont pas tout favorites ?