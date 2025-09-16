Coupe du monde. France/Angleterre : ces 6 Crunchs cruels où tout s’est joué à une poignée de points

Depuis leur dernière victoire en 2018, les Bleues n’ont cessé de frôler l’exploit face à l’Angleterre. 6 matchs serrés, parfois cruels, qui racontent une rivalité où tout peut basculer à chaque coup de sifflet.

C'est un très (très) gros morceau qui attend le XV de France ce samedi demi-finale : l'Angleterre. Un adversaire que les Bleues connaissent par coeur. Et qui ne leur réussit pas vraiment ces dernières années. En témoigne les 40 points encaissés en match de préparation début août.

Un adversaire qui ne réussit pas aux Bleues

Sur le papier, les Tricolores n'ont pas la cote. Et on peut difficilement leur en vouloir. Cependant, la vérité du pré n'est parfois pas celle des chiffres et des pronostics. Et les Français ont prouvé par le passé qu'elles pouvaient bousculer l'ogre anglais.

Le Crunch, toujours serré dans le Tournoi

Et pas plus tard que cette année dans le cadre du 6 Nations où elles étaient allés à Twickenham avec la ferme intention de battre les Reds Roses. Score final ? 43 à 42 pour les locales. Mais une rencontre qui a prouvé que la France pouvait renverser l'Angleterre lors que ça compte. VIDEO. 6 Nations féminin. 85 points, 13 essais : les Bleues frôlent l’exploit absolu après un final irrespirableLe Tournoi, théâtre de dernière victoire française sur les Anglaises en 2018, a plusieurs fois vu les Bleues faire douter leur adversaire. En 2021, il n'y avait que quatre points entre les deux nations (10-6). Un nouveau court revers après ceux de 2019 et 2020.

Deux tests qui s'étaient soldés sur des scores de 17 à 15 puis 25 à 23 pour l'Angleterre. Des rencontres mémorables à l'image du Crunch comptant pour le 6 Nations 203 lors duquel les Tricolores avaient échoué à cinq longueurs des Reds Roses (38-33).

Souvenirs de Coupe du monde : 2022 en ligne de mire

Et à la Coupe du monde ? Depuis 2018, il n'y a eu qu'une édition du Mondial, c'était en 2022, et non en 2021 en raison de la pandémie. Cette année-là, en Nouvelle-Zélande, Françaises et Anglaises avaient croisé le fer au stade des matchs de poules.

Gaëlle Hermet avait marqué à la 64e mais cela n'avait pas empêché les Anglaises de l'emporter 13 à 7. La légende Emily Scarratt ayant inscrit tous les points de son équipe. Les Bleues avaient ensuite échoué en demie face aux Black Ferns avant de terminer à la 3e. Quant à l'Angleterre, elle avait aussi été battue par les Néo-Zélandaises, mais en finale.

2025, l’occasion rêvée pour briser la malédiction ?

Notez que plusieurs joueuses présentes à l'époque sur le pré son encore là. On pense notamment à Bourdon Sansus, Grisez, Ménager, Escudero, Khalfaoui ou encore l'inusable Vernier. Des joueuses qui savent que sur un match, tout est possible. Et si première victoire depuis 2018 avait lieu ce samedi en demi-finale de la Coupe du monde ? Coupe du Monde. Gabrielle Vernier : la patronne silencieuse du XV de France [Décryptage]

