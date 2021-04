VIDEO. Top 14. Yoann Huget (Toulouse) : ''j'ai vraiment besoin de couper avec ce mode de vie''

L'ailier du Stade Toulousain Yoann Huget revient sur l'annonce de sa fin de carrière et ce qui l'attend après le rugby.

Personne ne s'y attendait mais Yoann Huget vient d'annoncer la fin de sa carrière !''Je sais que c'est bientôt fini alors je prends un maximum de plaisir." Il y a quelques semaines, Yoann Huget surprenait tout le monde en annonçant la fin de sa carrière professionnel. L'ancien tricolore a estimé qu'il était temps de raccrocher les crampons après une très riche carrière. "Ce dont j'ai envie, c'est que tous mes coéquipiers retiennent que je me suis envoyé à 200% pour un eux sur un terrain", confie le Toulousain à Rugby Magazine. S'il devait retenir un homme qui a su l'aider lui et certains de ses coéquipiers comme Maxime Médard ou encore Maxime Mermoz, c'est Émile Ntamack. "Il a su tirer le potentiel de chacun et nous donner une ligne directrice et conductrice pour qu'on arrive à devenir ce qu'on est aujourd'hui". Aura-t-il un jour ce rôle de mentor pour de jeunes joueurs ? Pour l'heure, Huget a besoin de couper avec ce mode de vie avant de pourquoi pas revenir dans ce milieu qui lui a tant donner.