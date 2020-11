Personne ne s'y attendait mais Yoann Huget vient d'annoncer la fin de sa carrière !

Dans un entretien accordé au CRC, l'ailier du Stade Toulousain a révélé qu'il arrêterait à la fin de la saison.

Une page se tourne pour le rugby français et le Stade Toulousain. L'un de ses plus fidèles serviteurs vient en effet d'annoncer sa retraite à la fin de la saison, sur les antennes de Canal Plus. Yoann Huget, 33 ans, raccrochera donc les crampons à la fin de la saison, après presque 15 ans de rugby au plus haut-niveau. Au micro du CRC, le principal intéressé a déclaré : " Pour l’égo, c’est dur de se dire que l’on ne peut plus. Il m’en reste, je rassure tout le monde, je vais finir la saison, mais pour repartir une année de plus, ce n'est pas possible [...] Ma carrière a été dure, mais elle a été belle »

Formé à Toulouse et figure du club, le natif de Pamiers était aussi passé par Agen et Bayonne. Au total, "la Huge" aura accumulé 62 sélections en équipe de France, disputé 2 coupes du Monde avec des fortunes diverses, joué aussi près de 150 matches en Top14 pour 55 essais marqués. Voilà donc l'un des joueurs les plus charismatifs de sa génération, parfois raillé mais jamais décevant dans son implication sur le terrain qui quitte à son tour la grande famille du championnat de France. Il tentera de clôre sa belle aventure sur un titre avec les Rouges et Noirs d'ici la fin de la saison.