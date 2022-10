VIDÉO. TOP 14. Vainqueurs de Toulouse, Lopez secoué par des Bayonnais en mode bringue !

Vainqueur de Toulouse sur le score de 26 à 22 ce samedi 29 octobre, les Basques en ont profité pour fêter cette victoire synonyme d’invincibilité à domicile.

Quand on est promu en Top 14 et que l’on bat le leader du championnat, ça se fête. Mais alors, quand on est promu et que l’on est invaincu à domicile en ayant battu Bordeaux, La Rochelle et Toulouse, ça se fête encore plus ! Visiblement, les coéquipiers de Camille Lopez n’ont pas attendu qu’on leur fasse la remarque pour démarrer les festivités. Recrue bayonnaise majeure pour cette saison, l’ancien international était convié au micro de Canal + pour débriefer la rencontre. Cependant, une scène digne d’une interview des Barbarians a eu lieu sur la pelouse de Jean Dauger. Noyé sous la bonne humeur, l’ancien joueur de Clermont a eu du mal à répliquer au Canal Rugby Club dans un premier temps. En effet, ses coéquipiers se sont empressés de venir le taquiner devant les caméras de la chaîne cryptée.

Si l’on en croit les différentes story ou post des joueurs sur les réseaux sociaux, la fête s’est prolongée dans les vestiaires. Avec une bière à la main, tenus par les épaules et chantant en chœur, les joueurs basques ont bien fêté leur invincibilité à domicile.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aviron Bayonnais Rugby (@avironrugbypro)

Heureux d’un début de saison canon, l’Aviron Bayonnais et ses principaux acteurs tiennent encore le wagon en Top 14. Avec 21 points au compteur, les ciel et blanc sont au contact du haut de tableau. Avant le match entre l’Union Bordeaux-Bègles et le RC Toulon, ils sont à seulement 3 points du Stade Français, deuxième du championnat. RUGBY. TOP 14. À Bayonne, l'expérimenté Camille Lopez prend son pied



Cette réussite contraste avec les déclarations qui avaient pu être faites à la direction basque avant le début de saison. En effet, dans un article paru ce 29 octobre, le dirigeant du club Philippe Tayeb affirmait qu’on lui avait demandé s’il “ouvrait une maison de retraite”. Recueillis dans L’Équipe, ces propos font échos aux arrivées de Camille Lopez et Maxime Machenaud, tous deux 33 ans, cet été. Mais au vu de la joie de gagner toujours aussi intacte et des qualités visibles sur le terrain, ces derniers semblent encore loin de la retraite.