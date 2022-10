VIDEO. TOP 14. Un Ramos en mode récital et Toulouse fait tomber La Rochelle à Ernest-Wallon

Le Stade Toulousain s'est imposé face à La Rochelle ce dimanche soir, dans le choc de la 8ème journée de Top 14. Thomas Ramos à inscrit 26 points.

Par où commencer ? Dire que Toulouse à définitivement la méthode pour venir à bout des irrésistibles rochelais ? C'est une option. Ou que La Rochelle s'est tuée le match en se voyant réduite à 14 après le carton rouge de Reda Wardi au bout de 10 minutes de jeu ? C'en est une autre. Mais de notre côté, on s'attardera plutôt à nouveau sur la performance de Thomas Ramos, encore éblouissant sous le maillot rouge et noir en ce dimanche soir de gala. Si le Stade Toulousain ne fut pas vraiment magique pour l'occasion, il fit en revanche preuve d'une patience, d'un pragmatisme et d'une maîtrise rares. Et c'est en ce sens que ses chefs d'orchestre furent importantissimes dans la victoire finale 26 à 17 des Hauts-Garonnais.

Ramos, toujours lui, a inscrit l'intégralité des points de son équipe, tout simplement. 26 points grâce à un magnifique 7/8 au pied, mais également un essai qui n'est pas sans rappeler le premier qu'il avait inscrit face à Clermont sur cette même pelouse il y a 2 semaines. À la différence près que celui-ci était cette fois-ci instigué par un jeu au pied millimitré dans la zone dégarnie, et découlait d'une faille du 3ème rideau maritime, manifestement observée à la vidéo. Du cousu main.

Le reste ? Ce fut une partie assez cadenassée malgré de belles intentions de part et d'autre pour la simple et bonne raison que les défenses prirent globalement le pas sur l'attaque. La preuve en est avec ce seul petit essai pour les hommes d'Ugo Mola, quand les coéquipiers d'Alldritt furent eux aussi bien cernés dans l'ensemble, en dépit de leurs deux essais inscrits Dulin et Picquette, en fin de match. Et au final, cette rencontre aux airs de phase finale fut à nouveau remportée par l'expérience des Toulousains. Avant que tout ce beau monde ne se retrouve dès ce lundi, à Marcoussis...

