TOP 14. Jelonch vs Alldritt, affrontement bestial avant retrouvailles amicales ?

Ce dimanche, les amis Antho Jelonch et Greg Alldritt s'affronteront à Ernest-Wallon. Sans se faire de cadeaux. Avant de se retrouver à Marcoussis le lendemain.

C'est donc ce week-end que les deux équipes les plus impressionnantes de notre championnat vont se retrouver. Enfin. Après 7 journées d'attente en Top 14, Toulouse reçoit La Rochelle dimanche, en prime time sur les antennes de Canal. Une affiche de rêve en guise de cerise sur le gâteau, avant que tous les internationaux ne rejoignent Marcoussis et les Bleus pour préparer la tournée de novembre. Des Tricolores qui justement devraient être nombreux sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Très nombreux même, puisqu'ils sont 16 à faire partie de la liste de Fabien Galthié et à donc potentiellement postuler pour ce match. De fait, les duels à surveiller seront forcément légion, quand Meafou et Skelton risquent d'être opposés dans la cage, Dupont et Kerr-Barlow à la mêlée, ou Marchand et Bourgarit au talon, par exemple.

Mais l'affrontement direct qui nous intéresse ici se situe plutôt en 3ème ligne, entre deux joueurs polyvalents, cadres de l'équipe de France et amis dans la vie. Des membres à part entière de la fameuse "Gers Connexion", qui ont évolué ensemble en jeunes à Auch, avant de connaître les trajectoires que l'on sait. Et de se retrouver à la fois en Bleu, où ils ont déjà été alignés à 9 reprises ensemble, mais également sur les prés de Top 14, en face à face cette fois-ci. Ce week-end, Anthony Jelonch et Grégory Alldritt seront donc opposés, même si le premier jouera certainement sur le flanc de la mêlée et le second dans l'axe, comme chez les Bleus finalement. Un choix conduit par la présence d'Alexandre Roumat chez les Rouges et Noirs désormais, dont la capacité à trier les ballons en 8 est très apprécié par Ugo Mola, en ce début de saison.

Reste que même décalés d'un pas sur leur poussée, Antho et Greg trouveront forcément le moyen de se retrouver dans le jeu courant, dimanche, vous verrez. Là où le Toulousain cherchera à apporter son impact physique en défense et dans les couloirs, le Rochelais d'avantage sa puissance ballon en main au coeur du jeu, et son efficacité dans les zones de contest. Ce match, c'est aussi une opposition entre le numéro 8 du XV de France, et son éventuel remplaçant en cours de rencontre, selon le banc composé par Fabien Galthié et son staff. Puisqu'on rappelle que Jelonch, titulaire à 5 reprises à ce poste depuis la prise de fonction de Galette, est celui qui y a le plus joué, derrière Alldritt bien sûr. Qu'à cela ne tienne, les deux "associés" de la 3ème ligne ne se feront aucun cadeau sur le pré de la rue des Troènes. Avant de se retrouver dans l'Essonne lundi, bras dessus, bras dessous...

