VIDÉO. Top 14. Pau s'est fait peur mais vient à bout d'un Clermont trop indiscipliné

Dans cette rencontre de milieu de tableau, la Section Paloise s'est fait peur, mais a su profité des fautes clermontoises pour l'emporter sur sa pelouse.

Dans la brume de Pau, on a bien cru que les Clermontois allaient prendre le dessus sur des locaux moins puissants devant ! Car même si ce sont les Palois qui frappent en premier dans cette rencontre (essai de Colombet, 15ème) on a senti les coéquipiers de Morgan Parra bien plus présents dans le premier acte. Dominants les collisions, les joueurs de l'ASM ont su rapidement réagir par l'intermédiaire de Naqalevu (25ème), portant le score à 7-10. Avec une seule petite victoire à l'extérieur cette saison, Clermont pouvait espérer faire un coup ce dimanche : avec un score nul à la pause (10-10), tout était encore possible pour les hommes de Jono Gibbes.

D'autant que dès le retour des vestiaires, le deuxième ligne Jedrasiak profita des largesses défensives des locaux pour inscrire le second essai de l'ASM, portant le score à 13-17. Puis 16-20, après un drop du jeune ouvreur de Clermont, Gabin Michet, qui honorait par ailleurs sa première titularisation en championnat. Mais alors qu'on sent les visiteurs capables de tenir ce résultat, ces derniers se mettent de plus en plus à la faute, face à une équipe de Pau déterminée à ne pas perdre un deuxième match à domicile. Les jeunes Dessaigne (65ème) et Beria (69ème) reçurent chacun un carton jaune, ce qui permit aux coéquipiers de Gorgadze de reprendre les commandes de la rencontre, grâce à un essai de ce dernier. La fin de match est tendue, les Clermontois reculant de plus en plus, dû à leur infériorité numérique. Et après un pilonnage en règle de la ligne auvergnate, l'entrant Habel-Kuffner inscrit le dernier essai de la rencontre, privant les visiteurs d'un point de bonus défensif qu'ils auraient mérité (28-20).

Une victoire qui permet à la Section de revenir à deux petits points de leur adversaire du jour au classement. Quant aux Clermontois, ces derniers devront vite se remobiliser après cette désillusion, avant de recevoir le week-end prochain le leader Bordeaux-Bègles.