Top 14. Clermont. Échec ou réussite, quel bilan pour Kotaro Matsushima ?

Arrivé du côté de l'Auvergne en septembre 2020, le Japonais Kotaro Matsushima a-t-il suffisamment convaincu sous les couleurs de l'ASM ?

Annoncé début 2020 du côté de l'ASM, Kotaro Matsushima est l'une des plus grosses recrues que Clermont ait fait ces dernières années. Révélé dès la Coupe du Monde 2015, le Japonais s'est surtout fait connaître grâce à ses performances dantesques lors de l'édition 2019 au pays du Soleil Levant (5 essais en 6 rencontres). Une nouvelle arrivée que les supporters de Clermont attendaient avec beaucoup d'impatience, et qui pouvait peut-être permettre au club de passer un cap supplémentaire. Mais alors que son contrat prend fin en juin prochain (aucune prolongation n'a pour l'heure était annoncée), quel est le bilan de Matsushima sous les couleurs de l'ASM ?

Dès ses premières minutes sur les pelouses du Top 14, on a pu constater toute l'étendue du talent du Japonais. Pour son premier match face au Stade Toulousain (champion en titre), Matsushima s'est illustré d'entrée grâce à ses qualités de vitesse et de jeu après contact. Il ne fallut pas attendre longtemps avant que l'arrière (mais également ailier) n'inscrive son premier essai avec l'ASM : ce fut lors de son 4ème match, face à la Section Paloise (ce jour-là, ce dernier avait même passé deux fois la ligne béarnaise). Une adaptation éclaire, d'autant plus impressionnante que Matsushima découvrait un tout autre rugby, dans un autre continent, loin de ses proches et de sa culture. D'autres avant lui se sont d'ailleurs cassé les dents en Top 14...

Mais l'ancien joueur de Suntory Sungoliath semble lui parfaitement à l'aise dans ce nouveau collectif. C'est bien simple, lors de sa première année avec l'ASM, Matsushima enchaînera 27 matchs, tous en tant que titulaire. Il inscrira par ailleurs 10 essais avec Clermont, ce qui fait de lui le meilleur marqueur du club lors de la saison 2020-2021, juste derrière Damian Penaud (11 essais). On se souvient d'ailleurs de son triplé face à Bristol, mais également de son essai décisif dans les derniers instants face aux Wasps, qui a permis aux Jaunards de se qualifier en quart de finale de Champions Cup. Une première saison pleine donc, qui annonçait beaucoup de bonnes choses pour la suite.

Une deuxième saison plus compliquée

Après cette première année de folie sous le maillot clermontois, on attendait de voir si le Japonais allait pouvoir confirmer dans le meilleur championnat du monde. Et pour le moment, la réponse tend vers le "non".. Car même s'il reste toujours le titulaire au poste, Matsushima n'est plus aussi décisif qu'auparavant. Un constat qui peut s'expliquer par le fait que les défenses sont bien plus attentives à celui-ci, mais aussi par la forme moyenne de son équipe depuis le début de saison. Toujours est-il qu'en 9 rencontres disputées avec l'ASM (et 712 minutes), l'arrière n'a pas inscrit le moindre essai. Une statistique qui peut déranger, surtout lorsque l'année passée, il était l'un des principaux finisseurs de Clermont. Néanmoins, n'enterrons pas l'international Japonais aux 42 sélections, qui, même s'il semble moins bien ces derniers temps, pourrait tout à fait retrouver sa forme de l'année passée en un rien de temps. Une hypothèse que souhaite fortement les supporters de l'ASM, d'autant que le contrat de Matsushima prend fin en juin prochain...

