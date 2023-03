VIDÉO. TOP 14. Non mais vous avez vu ce craquage de Paul Alo-Émile face à Toulon ?

Samedi soir, le Stade Français s’est lourdement incliné sur la pelouse de Toulon, et ce, à cause notamment d’un essai évitable de Cheslin Kolbe.

VIDEO. Non mais vous avez vu cette merveille de passe vissée de 20m de Tadhg Furlong ?Samedi soir, face à un RCT déterminé à rester dans la course au Top 6, le Stade Français s’est lourdement incliné, 37 à 9. Et pourtant, le début de match des hommes de Gonzalo Quesada était loin d’être catastrophique. Pour preuve, après 26 minutes de jeu, les Parisiens n’accusaient qu’un petit point de retard sur les Varois, grâce notamment à la botte de Joris Segonds (10 à 9). Un score accroché qui ne dura pas, puisque peu avant la demi-heure de jeu, le Sud Africain Cheslin Kolbe inscrira le deuxième essai du RCT, faisant évoluer le tableau d’affichage à 17-9. L’essai du break donc, qui aurait largement pu être évité. En effet, l’ancien Toulousain a profité d’une longue passe plus qu’approximative du pilier Paul Alo-Émile à l’entrée de ses 22 mètres, pour poursuivre du pied le ballon et aller à dame. Un craquage en bonne et due forme, qui, même s’il n’est pas la cause de la débâcle parisienne à Toulon, y a néanmoins contribué. D’autant que quelques instants plus tard, l’arrière Salles passa 3 nouveaux points avant la pause. De quoi mettre K-O debout les coéquipiers de Macalou, qui ne se relèveront jamais. Quant à Alo-Émile, celui-ci sortira 7 minutes après sa passe sautée ratée (avant de revenir à 15 minutes du terme), notamment à cause des problèmes en mêlée du côté du Stade Français.

