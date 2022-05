VIDEO. Non mais vous avez vu cette merveille de passe vissée de 20m de Tadhg Furlong ?

Cette demi-finale entre le Leinster et le Stade Toulousain était très attendue. Elle a démarré sur un très gros rythme avec pas moins de 30 points inscrits à la demi-heure. Les Irlandais ont répondu à l'essai de Dupont par deux réalisations. On a vu de très beaux mouvements, de gros plaquages et mais aussi cette passe incroyable de Furlong. Contraint de sortir sur blessure, le pilier a montré qu'il n'était pas que le meilleur du monde à son poste. Mais qu'il avait aussi d'excellentes mains.

This 20 metre pass from Furlong just seconds before too. What a game already.#LEIvTOU #LEIST pic.twitter.com/xo9Ygo7scl