VIDEO. Top 14. Naqalevu se troue, Barlot en profite ! L'essai casquette du début de saison ?

Le match de Top 14 entre Castres et Clermont a été marqué par l'essai de Barlot en première période après un coup de pied manqué de Naqalevu.

VIDEO. Apisai Naqalevu (ASM) active le mode bourrin et culbute tous les défenseurs rochelaisCastres et Clermont s'affrontent en ouverture de la 9e journée de Top 14 ce samedi. Devant son public, le CO a inscrit le premier essai du match face à des Clermontois qui ont tenu le ballon mais manqué de maîtrise. Les locaux ont profité des erreurs des visiteurs pour marquer des points avant de prendre l'avantage au tableau d'affichage sur un dégagement manqué de Naqalevu. Alors qu'il tentait de donner de l'air à son équipe, le centre a subi la montée défensive d'un joueur castrais, à savoir Nakosi. Il n'a pas été en mesure de taper dans le ballon comme il le souhaitait. Au lieu de ça, il a adressé une passe à Gaëtan Barlot opportuniste. Le talonneur tricolore a mis les cannes jusqu'en Terre promise.