VIDEO. Apisai Naqalevu (ASM) active le mode bourrin et culbute tous les défenseurs rochelais

Le centre fidjien de Clermont Naqalevu a fait de gros dégâts face à La Rochelle samedi, renversant les défenseurs maritimes comme des quilles.

Samedi soir, en clôture du super samedi rugby, La Rochelle recevait l'ASM dans son antre de Marcel-Deflandre. Résultat ? Un match engagé, une fin de rencontre complètement folle et des locaux qui l'emportaient finalement 31 à 27. Eh oui, malgré une équipe très rajeunie suite aux nombreuses blessures, les Clermontois ont posé de véritables problèmes aux Maritimes, toujours aussi dominants par moments et irréguliers par d'autres. Accrocheurs en défense à l'image de leurs deux jeunes sécateurs Tixeront et Dessaigne, les Jaunards ont aussi su imposer de la puissance ballon en main, grâce à leur char d'assaut du centre du terrain notamment.

George Moala ? Non, le All Black ne jouait pas ce week-end. Là et comme depuis 3 matchs maintenant, c'est le cubique (1m84 pour 111kg) Apisai Naqalevu qui était aligné en numéro 12. Et comme souvent, le Fidjien a fait valoir sa puissance de buffle tout au long de la rencontre. D'abord en faisant exploser Facundo Bosch sur un lancement après touche, puis en offrant la même sentance à Wiaan Liebenberg en suivant, avant de faire voler les valeureux de la charnière Popelin et Kerr-Barlow, histoire de faire le moins de jaloux possibles. Ah Apisai, ce poète...

