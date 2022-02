RUGBY. VIDEO. La Rochelle vainqueur de l’ASM Clermont dans un match à 7 essais

Les Rochelais ont réussi à se maintenir la tête hors de l’eau dans ce choc face aux Auvergnats. Ces derniers récupèrent un bonus défensif précieux.

Sur le gong ! Les Clermontois n’ont pas pu ramener la victoire du Stade Marcel Deflandre. Un ultime effort leur permet cependant d’arracher un bonus défensif précieux. Par l’intermédiaire de Boudehent, Botia, Kerr-Barlow et Berjon, les Maritimes récupèrent 4 unités aux classements. Malgré cette victoire, ils finiront la journée devancée au classement. La faute à une performance majuscule des Parisiens face au Biarritz Olympique. Les Clermontois connaissent, eux, un écart important au classement. Avec 8 points de retard sur le Racing 92 (6ème), la bataille pour les phases finales semble de plus en plus compliquée. Un fait peut toutefois rassurer les deux formations qui se sont affrontées durant cette soirée du 19 février : elles bénéficient toutes les deux d’un match en retard. Top 14. Clermont. Échec ou réussite, quel bilan pour Kotaro Matsushima ?

Selon des propos relayés par Actu Rugby, le demi de mêlée Morgan Parra s’est d’ailleurs exprimé sur la place de l’ASM dans cette saison de Top 14 2021-2022. Il commente : “Il fallait gagner, mais on a montré du caractère et il faut construire là-dessus. En face ça reste La Rochelle et son intensité physique devant. On n’a pas lâché, mais on a fait de petites erreurs. On avait un banc jeune, une équipe jeune et on va se contenter de ce point de bonus.” VIDÉO. Top 14. Une fin de match irrationnelle : Biarritz fait tomber La Rochelle et se relance dans la course au maintien

Selon des propos rapportés par L’Équipe, le rochelais Romain Sazy s’est exprimé sur la force mentale nécessaire pour gagner cette rencontre. Même s’ils ne décrochent pas le bonus offensif, envisageable en fin de match, les jaunes et noirs n’ont pas craqué dans les ultimes minutes. Le capitaine Maritime raconte : “À la mi-temps, on n'a pas paniqué, on a discuté. Mais il faut souligner l'engagement de notre équipe. On n'a pas craqué, même s'il y a ce relâchement à la fin. Ce n'était pas possible de passer à travers aujourd'hui. Toutes les équipes qui enchaînent les défaites ont de la pression. On s'est resserrés, on a mis de l'engagement.”