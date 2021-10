VIDEO. TOP 14. Match fou entre l’UBB et Pau ! Le “Jalibert effect” a encore frappé !

Pour l’UBB, Matthieu Jalibert a régalé dans un match fou face à une Section Paloise prêt à en découdre.

Ce samedi 16 octobre, le beau jeu était visiblement parti faire un tour du côté du Béarn. Pour la rencontre opposant l’UBB et la Section Paloise, les mains d’Antoine Hastoy et de Matthieu Jalibert était semblable à des revolvers prêts à dégainer à la première occasion. Mais dans ce Far-West pyrénéen, c’est bien l’ouvreur bordelais qui a fait parler la poudre en premier. Dès la 7eme minute, le fan inconditionnel d’Owen Farrell a pris un intervalle à 10 mètres de la ligne et ne s’est pas fait prier pour aplatir. Plus tard dans le match, il récidivera avec une interception aux petits oignons. Splendide. Jalibert, la remontada des Palois, Pau vs UBB a fait vibrer les réseaux sociaux

Amorphe en première mi-temps, les béarnais était mené par un douloureux 27 à 9 à la mi-temps. Une situation qui ne continuera pas sur les 40 minutes restantes. Le Palois de formation, Antoine Hastoy, relance les siens quelques minutes après le retour des vestiaires. Il fournira une prestation très aboutie durant le reste de la seconde période. Bien qu’entreprenant, les locaux ne parviendront pas pour autant à inverser la tendance. La Section Paloise perd donc à domicile face à Bordeaux sur le score de 33 à 37.

VIDEO. Top 14. Matthieu Jalibert fait taire le Hameau avec une superbe interception

Le manager de la Section Paloise s’est exprimé à l’Equipe sur ce match : “C'est une grosse déception. On a été à côté de nos pompes pendant une mi-temps. On a énormément manqué de réactivité dans les soutiens. Je constate que nous avons fait une semaine d'entraînement moyenne et que nous avons fait une entrée de match moyenne. Donc j'en appelle à l'éveil et à la concentration de tout notre groupe pour élever le niveau d'exigence. C'est notre leitmotiv. On s'est promis de faire grandir notre jeu et vous avez pu constater que par moments, nous étions capables d'avoir un rugby comparable à celui de très belles équipes, comme celle que nous avons affrontée aujourd'hui.”