VIDEO. Top 14. Louis Bielle-Biarrey conclut avec punch une sublime action et l'UBB punit Montpellier

L'UBB a battu Montpellier avec le bonus offensif ce vendredi en ouverture de le 14e journée de Top 14. Louis Bielle-Biarrey et Jalibert ont brillé.

L'UBB termine l'année en beauté. Après son succès sur la pelouse du Stade Rochelais, Bordeaux a confirmé ce vendredi soir en dominant le champion de France Montpellier. Et avec la manière. Le score à la pause (13-10) ne laissait pourtant pas présager d'une telle différence au tableau d'affiche à la sirène. Néanmoins, on sentait pourtant que les joueurs avaient à coeur de faire un gros match. Willemse a inscrit le premier essai pour les visiteurs. Mais la réponse bordelaise a été de toute beauté. Derrière une mêlée à la 24e, les locaux ont lancé les 3/4 à l'assaut de la Terre promise. Servi en bout de ligne, Louis Bielle-Biarrey a mis les cannes et déposé plusieurs défenseurs incapables de mettre la main sur l'ailier. On le retrouvera en deuxième période pour un doublé après une superbe passe au pied de Jalibert. L'ouvreur, toujours très inspiré, avait déjà régalé Cordero à la 47e en jouant parfaitement derrière la défense. Il a également été précieux face aux perches avec plusieurs pénalités. Un match référence pour les Girondins qui ont finalement passé un 27 à 0 aux Héraultais et décroché le bonus offensif grâce à Lucu après l'heure de jeu.





Une très belle opération comptable pour l'UBB qui occupe provisoirement la troisième place du classement avec 35 points. Selon les résultats de la journée, les Bordelais pourraient rester dans le Top 6. Ils viennent d'enchaîner trois succès en Top 14 après deux revers et se rapprochent des deux premières places. Pour l'heure, Paris occupe la deuxième avec 37 points avant la réception de Pau tandis que Toulouse, qui va à Clermont dimanche, est toujours leader avec 44 unités. Il devrait y avoir encore du mouvement ce week-end compte tenu des affiches au programme. Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Castres/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?