Vos Matchs de Rugby Clermont/Toulouse et Castres/Racing 92 à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Retrouvez le programme TV de la 14e journée de Top 14 avec le choc entre Clermont et Toulouse ainsi que le déplacement du Racing 92 à Castres.

Dernière salve de matchs en Top 14 en 2022. Avant de fêter la nouvelle année, les clubs de l'élite s'affronteront lors de la 14e journée. Les Toulousains et les Clermontois ne pourront pas trop se lâcher samedi soir puisqu'ils s'affrontent dans la soirée de dimanche à 21h. Il faudra donc être raisonnable. À l'inverse, Bordelais et Héraultais pourront fêter le nouvel an comme il se doit et avec modération puisque l'UBB et le MHR jouent vendredi soir. Le programme est vraiment alléchant puisque Toulon ira défier Bayonne tandis que La Rochelle voudra s'imposer face à Perpignan pour rattraper la boulette à domicile contre Bordeaux. Les Racingmen seront également revanchards à Castres, eux qui ont pris une grosse fessée dans le derby contre Paris.

Top 14 - 14e journée :

Vendredi 30 décembre

UBB vs MHR à 21h sur Canal + Sport ⏩ prenez vos billets au stade Chaban Delmas

Samedi 31 décembre

Dimanche 1er janvier