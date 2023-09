VIDEO. TOP 14. Le vétéran Benjamin Urdapilleta sauve la patrie clermontoise face à la Rochelle

L'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta a été décisif lors de la victoire de Clermont sur le Stade Rochelais avec deux pénalités et un sauvetage.

Dans un match très tendu et serré, Clermont s'est imposé à domicile face au Stade Rochelais. Une rencontre marquée par le sauvetage de Benjamin Urdapilleta sur Dillyn Leyds dans le second acte. Dès la reprise, le Sud-Africain a mis les cannes en bord de touche, mais l'ancien ouvreur de Castres veillait au grain.



Malgré ses 37 printemps, l'Argentin ne s'est pas laissé dépasser par l'ailier rochelais. À l'expérience, il a tout d'abord contrôlé avant de le stopper dans les règles avec un très beau plaquage aux jambes. Un geste défensif décisif dans une partie très disputée. Sans lui, l'ASM aurait peut-être concédé la défaite.



Pour son deuxième match comme titulaire sous ses nouvelles couleurs, Urdapilleta a aussi été précieux face aux perches. Ses deux pénalités à la 40e puis à la 70e ont permis à Clermont de l'emporter d'un petit point, 11 à 10.



Yato avait pourtant ouvert la marque dès l'entame après une pénaltouche bien négociée par les avants. Pour rappel, le Fidjien était retenu pour la Coupe du monde en France, il a renoncé à la sélection. S'il y a eu de l'action dans cette partie, rares ont été celles qui sont allées au bout.



C'est finalement après plusieurs tentatives que le jeu debout du Stade Rochelais a fait la différence avec une course tranchante de Picquette qui a donné à Cancoriet pour un essai imparable de l'ancien joueur de l'ASM.



Malgré un carton jaune adresse à Lanen dès la reprise, le Stade Rochelais, qui avait pourtant aligné une très belle équipe avec notamment Thomas, Dulin ou encore Kerr-Barlow, n'a pas réussi à faire la différence. Urios a sans doute apprécié la défense de ses hommes et leur envie d'aller marquer comme sur cette belle action à la 53e.



Une victoire dans la douleur mais positive pour les Clermontois qui comptent désormais deux victoires au compteur et neuf points à l'instar du Stade Toulousain après cette première salve de matchs. Ils reprendront la saison à Lyon le 29 octobre prochain après la Coupe du monde. Côté rochelais, une seule victoire sans les internationaux à se mettre sous la dent.