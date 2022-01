VIDÉO. Top 14. Le Stade Français en costaud triomphe d'un RCT en manque de rythme

Pour cette dernière rencontre de la 16ème journée de Top 14, le Stade Français s'est imposé face au RCT, grâce notamment à une seconde mi-temps plus aboutie.

Une victoire qui va faire du bien au Stade Français. Après son succès incroyable face au Connacht la semaine passée, les hommes de Quesada voulaient enchaîner, face à une équipe de Toulon qui retrouvait le championnat depuis début décembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux formations avaient envie de jouer ! Les locaux notamment qui ont su vite mettre la main sur le ballon, et concrétiser par une première pénalité de Segonds (3-0). Mais voilà, le RCT avait tout aussi faim de ballon, en témoigne leur arrière du jour, Cheslin Kolbe, qui n'hésita pas à relancer de son camp. Une stratégie qui paya, puisque sur l'une des premières offensives varoises, l'ailier fidjien Wainiqolo profita de deux jeux au pied de Carbonel et Luc, pour aller inscrire entre les perches le premier essai de cette rencontre. Un premier coup dur pour le Stade Français, d'autant que 10 minutes plus tard, Kolbe amorça une relance après un jeu au pied contré. Le Sud-Africain trouva Luc qui déborda, avant de remettre à l'intérieur à son 9, Baptiste Serin. 3-14 après 20 minutes de jeu.

Malgré le score, on sent néanmoins les Parisiens en mesure de mettre en difficulté leurs adversaires. Et après deux bonnes interventions de Waisea, les locaux trouvent la brèche dans la défense toulonnaise. Laumape est stoppé à deux mètres de la ligne, mais le ballon rebondit vers les avants, plus précisément vers Moses Alo-Emile, qui inscrit le premier essai du Stade Français. 10-14 puis 10-17, après une pénalité de Carbonel juste avant la mi-temps. Une première période plutôt rythmée, mais qui pouvait inquiéter les Varois, qui n'ont joué que deux matchs ces deux derniers mois.

Et malheureusement pour le RCT, cette inquiétude se matérialisa en seconde mi-temps. Dès le retour des vestiaires, on sent les joueurs du Stade Français plus appliqués, qui dirigent la rencontre. La défense toulonnaise tient tant bien que mal, mais la domination des Parisiens dans le jeu au sol et dans les mauls portés met à mal les visiteurs. Et après de nombreuses occasions manquées, c'est finalement Antoine Burban, comme un symbole, qui aplatit le second essai du Stade Français. Une réalisation qui s'accompagna de trois pénalités parisiennes (une de Segonds et deux de Sanchez), ce qui porte le score à 26-17. Un retard que les joueurs d'Azéma n'arriveront pas à rattraper, malgré un sursaut d'orgueil en fin de rencontre qui permit au RCT de repartir de Jean-Bouin avec un point de bonus défensif (26-24).

Cette victoire ne permet en revanche pas au Stade Français de remporter le trophée Christophe Dominici, instauré entre les deux clubs en l'honneur de l'illustre ailier du XV de France. Mais au-delà du trophée, les coéquipiers de Waisea reviennent à seulement 5 points de la 6ème place, et peuvent rêver d'une qualification.

