Le trophée Christophe Dominici officialisé, les supporters vont pouvoir l'imaginer !

Les clubs du RC Toulonnais et du Stade Français Paris se sont associés, et lancent un appel aux supporters.

C'est une superbe initiative, à la hauteur de la carrière du regretté Christophe Dominici. Le Rugby Club Toulonnais (son club formateur) et le Stade Français Paris (son club historique) ont officialisé la création d'un trophée pour rendre hommage à l'ailier international, disparu au mois de novembre 2020.

Créé par Les Fils de Besagne (un club de supporters du triple champion d'Europe), le trophée sera remis lors des rencontres opposant le club varois à celui de la capitale, lors de la saison régulière.

Vers la création d'un Trophée Christophe Dominici entre Toulon et Paris ?Rest à déterminer la forme de ce trophée. Et c'est là que les supporters - et l'ensemble des amoureux du rugby - vont pouvoir intervenir ! Organisé du 1er mars au 15 avril, le concours "Pour Domi" va permettre "la matérialisation de ce trophée" en misant sur "la créativité de chacun."

Ouverture du concours « POUR DOMI » afin que l'expression de la créativité de chacun puisse aboutir à la matérialisation du Trophée Christophe Dominici



Porté par les Fils de Besagne

Stade Français Paris & le RC Toulon



⚡️⚡️⚡️ x 🔴⚫️ #SFParis — Stade Français Paris (@SFParisRugby) February 23, 2021

Vous pouvez retrouver toutes les infos liées au règlement du concours ici. "Parce que Toulon, parce que Paris, parce que Domi."