Vers la création d'un Trophée Christophe Dominici entre Toulon et Paris ?

Le Rugby club toulonnais et le Stade Français pourraient créer un trophée en l'honneur de leur ancien joueur Christophe Dominici.

Le décès soudain de Christophe Dominici a endeuillé tout le rugby tricolore. Mais du côté de Toulon et du Stade Français, la disparition brutale de l'ancien ailier du XV de France a particulièrement marqué les joueurs comme les supporters. Avant de faire les grandes heures de la formation parisienne en remportant cinq boucliers de Brennus dans les années 2000, Dominici avait défendu les couleurs de Toulon, sa ville natale. Ce mercredi, le Rugby club toulonnais nous apprend que des discussions ont été entamées avec le Stade Français en vue de la création d'un trophée Christophe Dominici. Celui-ci pourrait être mis en jeu lorsque les deux clubs s'affrontent "contribuant ainsi à entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel." Une belle initiative qui intervient après les nombreux hommages qui lui ont été rendus la semaine dernière. Profonde émotion à Mayol lors de l'hommage à l'enfant du pays Christophe Dominici [VIDEO]Le communiqué du RCT :

Dans la lignée des différents hommages rendus à notre regretté Christophe Dominici, et sur la suggestion d’un club de supporters, le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français Paris ont décidé conjointement de réfléchir à créer un trophée éponyme. Ce dernier serait mis en jeu à chaque affrontement entre les deux clubs amis et chers à Christophe, contribuant ainsi à entretenir dans le temps, le souvenir et la mémoire de cet homme et joueur exceptionnel.