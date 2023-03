VIDEO. Top 14. Le contrôle orienté magistral de Clément Laporte n'empêche pas La Rochelle de s'imposer à Pau

Ce samedi, le Stade Rochelais s'est imposé face à la Section Paloise en Top 14 malgré les quatre essais inscrits par les locaux dont ce sublime par Clément Laporte.



Pau et La Rochelle ont livré un match spectaculaire ce samedi au Hameau avec pas moins de 68 points inscrits. La Section Paloise a inscrit quatre essais contre trois pour les Rochelais. Mais ce sont finalement les visiteurs qui ont eu le dernier mot sous l'impulsion d'un excellent Anthoine Hastoy. L'ouvreur tricolore s'est notamment fendu d'une interception avant la pause et a passé cinq pénalités. Ce qui a fait la différence face au doublé du jeune centre Émilien Gailleton. Lequel doit ses deux essais à l'excellent travail ballon en main de son ouvreur Zack Henry. L'Anglais a joué de manière très juste à l'image de cette passe au pied millimétrée pour Clément Laporte au retour des vestiaires. Lancé à pleine vitesse, l'ailier a parfaitement joué le coup en prolongeant du pied à la volée face à la défense de Brice Dulin. Un superbe contrôle orienté à faire pâlir les meilleurs footballeurs. Malheureusement pour les Palois, leurs nombreux efforts pour l'emporter et se donner de l'air au classement ont été anéantis en fin de partie lorsque Seuteni a déchiré la défense pour l'essai de la victoire. Au classement, La Rochelle passe à la deuxième place tandis que la Section Paloise se retrouve 13e. Mais rien n'est joué puisque l'USAP et Castres n'ont que deux et trois longueurs d'avance. La fin de saison va être particulièrement tendue. La réception du CO lors de la 24e journée ainsi que le déplacement à Brive la journée précédente seront décisifs.