VIDEO. Top 14. Grave blessure et probable fin de carrière pour Yoann Huget (Toulouse)

L'ailier du Stade Toulousain Yoann Huget s'est sérieusement blessé ce samedi soir en Top 14 face au Racing 92. Sa carrière est sans doute terminée.

VIDEO. Top 14. Yoann Huget (Toulouse) : ''j'ai vraiment besoin de couper avec ce mode de vie''Il avait senti que c'était le moment de dire stop et rêvé de partir sur un titre avec le Stade Toulousain. Yoann Huget n'aura sans doute pas cette chance. L'ailier tricolore pourrait avoir été victime d'une rupture du tendon d'Achille ce samedi soir en Top 14 face au Racing 92. Auteur d'un essai avant la demi-heure, il a été contraint de quitter ses partenaires quelques minutes plus tard suite à une accélération en bord de touche. Rapidement pris en charge, il a semblé comprendre que la blessure était grave tout comme ses coéquipiers qui sont venus à son chevet. Il avait quitté le stade sur des béquilles et devra passer des examens supplémentaires pour connaître la nature exacte de sa blessure.

Maxime Médard est apparu très touché en conférence de presse au moment d'évoquer la blessure de son "pote". "J'espère en tout cas qu'il va pouvoir rechausser les crampons, confie l'arrière via RMC. C'est terrible parce que déjà quand tu es jeune, que tu as une blessure, c'est compliqué. Mais en fin de carrière, la blessure, c'est une hantise. On est assez conscients de ça tous les deux. On a passé les années ensemble, à jouer, à batailler, que ce soit pour le Stade ou l'équipe de France. Voir cette image, c'est terrible. Bien sûr qu'il y a des choses plus graves dans la vie, mais quand tu vois ton pote par terre, c'est compliqué." Une blessure qui gâche un peu la fête côté toulousain après le succès bonifié 34 à 16 face au Racing 92.