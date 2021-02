VIDEO. Top 14. François Trinh-Duc (Racing 92) claque une interception de 60m pour la victoire !

Le Racing 92 s'est imposé face à Lyon ce samedi en Top 14 notamment grâce à une essai de François Trinh-Duc en fin de partie sur interception.

VIDEO. Pro D2. Beauxis + une-deux = essai en 8 secondes chrono ! Trop rapide !Les papys font de la résistance. Après Beauxis en Pro D2 décisif avec Oyonnax, c'est François Trinh-Duc qui s'est illustré ce samedi pour le Racing 92. Remplaçant au coup d'envoi, l'ancien ouvreur du XV de France a bonifié son temps passé sur le pré par une superbe interception en fin de partie. Le temps d'une course de près de 60 mètres, FTD a retrouvé ses jambes de 20 ans pour résister au retour d'Arnold, lancé à sa poursuite suite à son interception. Un essai décisif au profit du Racing 92 face à Lyon. Avant cette inspiration, les locaux ne menaient que d'un point suite à une pénalité de Wisniewski. Le LOU était plus que jamais dans la partie grâce au triplé d'un autre ancien de la maison tricolore : Nakaitaci (23e, 34e, 62e). Pourtant, ce sont bien les Racingmen qui avaient réalisé la meilleure entame avec deux réalisations avant le quart d'heure par Zebo mais surtout Baubigny, auteur lui aussi d'une superbe course après avoir subtilisé l'ovale au nez des Lyonnais. Le talonneur a montré qu'il avait aussi des cannes pour résister aux 3/4 adverses. Score final, 34 à 26.