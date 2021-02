VIDEO. Pro D2. Beauxis + une-deux = essai en 8 secondes chrono ! Trop rapide !

En ouverture de la 19e journée de Pro D2, Oyonnax a marqué un essai sur le coup d'envoi du match face à Soyaux Angoulême.

A peine le temps de cligner des yeux, et certainement pas assez pour aller chercher une mousse au frigo. Les joueurs d'Oyonnax ont frappé dès le coup d'envoi du match contre Soyaux Angoulême ce vendredi soir en ouverture de la 19e journée de Pro D2. On peut presque dire que Beauxis a fait une passe au pied décisive puisque Adrian Sanday a été à la réception lorsque le bloc de saut a été lobé. Puis le centre a servi l'ancien tricolore Benjamin Fall, lequel a remis au Fidjien pour un essai en coin. Le tout, en même pas 10 secondes ! 8 pour être exact pour ce qui est l' essai le plus rapide de l'histoire de la Pro D2. Malgré cette entame idéale, l'USO n'a pas eu la vie facile dans cette rencontre soldée sur le score de 28 à 25 avec un essai de Belzons à la 77e.