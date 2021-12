VIDEO. Top 14. En feu sur Les Démons de Minuit, Romain Briatte assure le show pendant la 3e

Le troisième ligne du Stade Français Romain Briatte a donné de la voix après la victoire des Parisiens sur le Stade Rochelais dimanche en Top 14.

Top 14. Stade Français. Waisea est-il le plus grand centre de l'histoire du club ?Ce week-end, le Stade Rochelais a remporté un précieux succès sur le Stade Rochelais en clôture de la 12e journée de Top 14. Le Fidjien Waisea, qui est annoncé à Toulon la saison prochaine, a été décisif avec un doublé. Mais durant cette rencontre, un autre homme s'est illustré dans un registre bien différent : l'humour. Il reste moins d'un quart d'heure à jouer et les Parisiens mènent 25 à 20 après la réalisation d'Etien. La fin de match s'annonce tendue et les esprits s'échauffent un peu à la 67e. L'officiel tente de calmer tout le monde avant qu'un geste malheureux ne l'oblige à sortir une biscotte voire à exclure un joueur. Ce qui aurait pu faire basculer la rencontre. C'est le moment qu'a choisi Romain Briatte pour proposer à l'arbitre d'arrêt à la rencontre. Qui ne tente rien n'a rien. Comme disait un grand philosophe du 20e siècle : "oublie que t'as aucune chance. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher".

[Quand Romain Briatte veut écourter la partie quand son équipe mène:] 😃



- Non, non non, STOP, y'a rien on va pas s'énerver.... Y'a de la fatigue des 2 cotés, on se calme !

- On peut pas siffler la fin du match du coup ?

- C'est un peu tôt, non ?



🤣😅🤣 pic.twitter.com/LZhhLjSwQR — David Reboursiere (@DavidReboursie1) December 6, 2021

Malheureusement pour Briatte, ça n'a pas fonctionné mais Paris a remporté la rencontre. Un succès qui méritait bien de pousser la chansonnette. Le 3e ligne a mis le feu à la 3e sur Les démons de minuit.